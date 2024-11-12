Бен Аффлек часто расстроен из-за Дженнифер Лопес, — СМИ
Актера утомили частые вопросы о певице. Он хочет побыстрее оставить прошлое в прошлом.
Американский актер и режиссер Бен Аффлек часто выглядит расстроенным из-за Дженнифер Лопес и их разрыва. Об этом пишет Daily Mail.
"Бен не несчастен", — рассказал инсайдер.
"Причина, почему он всегда может выглядеть так, когда выходит на улицу, заключается в том, что фотографы постоянно спрашивают о "Джей Ло это" и "Джей Ло то", — продолжил источник.
Оскароносный Бен Аффлек и певица поженились в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024 года.
Многодетный отец сейчас просто хочет двигаться вперед, оставив прошлое в прошлом.
"Весь этот развод тоже затягивается, что его немного напрягло", — отметил инсайдер.
Источник также сообщил, что Бен с нетерпением ждет, что ему больше не будут задавать вопросы о его бывшей.
"Бен рад, что она сосредоточилась на себе. Он рад, что она ходит по красным дорожкам и выглядит очаровательно", — сказал инсайдер.
А в недавнем интервью Аффлек даже похвалил Дженнифер Лопес за роль в будущей спортивной драме "Неудержимые", которую он продюсировал.
Напомним, Бен Аффлек снова готов к отношениям после разрыва с Дженнифер Лопес.
Также Фокус писал о публичном комментарии Бена Аффлека о Джей Ло на фоне их развода.