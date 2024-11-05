"Она заслуживает": почему Бен Аффлек публично похвалил Дженнифер Лопес

Знаменитости разводятся после двух лет брака. Впрочем, они также продвигают совместный фильм "Неудержимые".

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Стало известно, почему на самом деле Бен Аффлек публично похвалил Дженнифер Лопес на фоне их развода. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносный актер и продюсер намерен убедиться, что его развод с Джей Ло не повлияет на его новый фильм "Неудержимые" и не помешает его бывшей возлюбленной получить похвалу, которую она заслуживает за ее игру в картине.

Аффлек, который сейчас разводится с артисткой, сказал, что "Дженнифер великолепна" в роли Джуди Роблес в спортивной драме.

Актер возобновил свой роман с певицей в 2021 году, однако Джен подала на развод в августе 2024 после месяцев предположений, что их двухлетний брак распался.

Несмотря на то, что пара все еще обсуждает условия своего развода, они были вынуждены продвигаться на профессиональном уровне после совместной работы над новым фильмом Аффлека с сопродюсером и лучшим другом Мэттом Дэймоном.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

"Бен хочет, чтобы "Неудержимые" стал главным хитом и чтобы Джей Ло получила столько похвал, сколько она заслуживает на это", — сообщил источник издания.

"Бен не хочет, чтобы их отношения испортили ажиотаж вокруг фильма и ее выступления. Он знает, что его спросят о Джен во время выступлений в СМИ. Он непреклонен в том, чтобы это было очень вежливо", — добавил инсайдер.

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала стильные джинсы на осень.

Также Фокус писал о первом комментарии Джей Ло относительно развода с Беном Аффлеком.