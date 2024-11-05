"Вона заслуговує": чому Бен Аффлек публічно похвалив Дженніфер Лопес

Знаменитості розлучаються після двох років шлюбу. Втім, вони також просувають спільний фільм "Нестримні".

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Стало відомо, чому насправді Бен Аффлек публічно похвалив Дженніфер Лопес на фоні їхнього розлучення. Про це пише Daily Mail.

Оскароносний актор та продюсер має намір переконатися, що його розлучення з Джей Ло не вплине на його новий фільм "Нестримні" та не завадить його колишній коханій отримати похвалу, яку вона заслуговує за її гру в картині.

Аффлек, який наразі розлучається з артисткою, сказав, що "Дженніфер чудова" в ролі Джуді Роблес у спортивній драмі.

Актор відновив свій роман із співачкою у 2021 році, проте Джен подала на розлучення в серпні 2024 після місяців припущень, що їхній дворічний шлюб розпався.

Попри те, що пара все ще обговорює умови свого розлучення, вони були змушені просуватися на професійному рівні після спільної роботи над новим фільмом Аффлека із співпродюсером і найкращим другом Меттом Деймоном.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

"Бен хоче, щоб "Нестримні" став головним хітом і щоб Джей Ло отримала стільки похвал, скільки вона заслуговує на це", — повідомило джерело видання.

"Бен не хоче, щоб їхні стосунки зіпсували ажіотаж щодо фільму та її виступу. Він знає, що його запитають про Джен під час виступів у ЗМІ. Він непохитний у тому, щоб це було дуже ввічливо", — додав інсайдер.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала стильні джинси на осінь.

Також Фокус писав про перший коментар Джей Ло щодо розлучення з Беном Аффлеком.