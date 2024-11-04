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Стиль життя

Бен Аффлек похвалив Джей Ло на фоні їхнього розлучення

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Фото: Getty Images | Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Зірка сцени та екрану зіграла в новому фільмі, який продюсує Аффлек. Картина вийде в грудні.

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Бен Аффлек прокоментував гру Дженніфер Лопес, з якою розлучається, у майбутньому фільмі "Нестримні", продюсером якого він є. Про це пише Entertainment Tonight.

52-річний оскароносний актор, який наразі розлучається з 55-річною Джей Ло, сказав, що "Дженніфер чудова" в ролі Джуді Роблес у спортивній драмі.

Фільм "Нестримні" режисера Вільяма Голденберга зʼявиться в грудні, а акторський склад включає Джей Ло, Джарела Джерома, Боббі Каннавале, Майкла Пенья та Дона Чідла.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Fullscreen
Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

У фільмі "Нестримні" Джером грає роль борця-любителя з Університету штату Арізона Ентоні Роблеса, який народився з однією ногою.

Аффлек зазначив, що "Нестримні" — це ще один приклад того типу фільмів, якими вони з Меттом Деймоном "справді дуже пишаються" і "вірять у правильних людей" у співпраці.

Новий фільм Дженніфер Лопес

Свого часу Джей Ло зіграла у низці картин: "Потанцюймо", "Покоївка з Мангеттену", "Виходь за мене", "Мати", "Весільний галас" тощо.

Наразі вона розлучається з Беном Аффлеком після двох років шлюбу. Знаменитості одружилися влітку 2022 року, а датою фактичного розриву назвали в документах 26 квітня 2024 року.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала стильні джинси на осінь 2024.

Також Фокус писав про перший коментар Джей Ло щодо розлучення з Беном Аффлеком.