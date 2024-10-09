Дженніфер Лопес уперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком (фото)

Зірка сцени зізналася, що вона романтик. Втім, щастя не варто шукати в іншій людині, воно повинне бути всередині.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес уперше прокоментувала розлучення з актором Беном Аффлеком, 52. Про це пише Interview.

Артистка розповіла про самотність, вперше говорячи про розрив з Аффлеком. Лопес пояснила в новому інтервʼю, чому вона "схвильована" бути сама через два роки після того, як вони з Беном одружилися.

"Усе, що я робила за останні 25-30 років, перебуваючи в різних складних ситуаціях, що я можу зробити, коли я сам на сам з цим… а якщо я просто вільна?" — сказала вона.

Зізнаючись, що "нова територія" є "самотньою, незнайомою, страшною", "сумною" та "відчайдушною", Джей Ло підкреслила, що "стосунки не визначають" її.

"Коли ви сидите в цих почуттях і говорите: "Ці речі мене не вб’ють", це схоже на: "Насправді я здатна відчувати радість і щастя сама", — зазначила вона.

Дженніфер Лопес для Interview

"Я не можу шукати щастя в інших людях. Я повинна мати щастя в собі", — додала американська знаменитість.

Лопес додала, що вона "романтик", який "любить бути в стосунках і хоче старіти з кимось".

Раніше Джей Ло була одружена з Охані Ноа, Крісом Джаддом і Марком Ентоні, перш ніж звʼязати себе вузами шлюбу з Аффлеком у Лас-Вегасі в липні 2022 року. А на початку 2000-х вони вже будували стосунки та планували одружитися, проте розірвали заручини.

Виявилося, що зірка сцени та її коханий розірвали стосунки лише за три дні до весілля у 2003 році.

"У нас було заплановане велике весілля. І за три дні до нього ми просто розсипалися під тиском", — розповідала Лопес.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек звернулися до адвоката.

Також Фокус писав про вересневе побачення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.