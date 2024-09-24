Дженніфер Лопес та Бен Аффлек звернулися до адвоката: у чому проблема
Зіркова пара розлучається через два роки після весілля. Вони планують мирно вирішити всі фінансові питання.
Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек зустрілися з юристкою з питань розлучення. Про це пише TMZ.
Зірковий дует, який вирішив розлучитися після двох років шлюбу, консультувала Лаура Вассер.
Фахівчиня, яка працювала з Беном, коли той розлучився з Дженніфер Гарнер, допомагала колишнім, ставши посередником у їхньому "складному" розлученні.
Розлучення співачки та актора є складним, тому що у них не було передшлюбної угоди.
А відколи вони одружилися, зірки працювали разом над кількома проєктами, такими як фільми "Це я… тепер", "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали", "Нестримний" і "Поцілунок жінки-павука".
Але найскладніша частина — це виробнича компанія Аффлека з його давнім другом Меттом Деймоном: це було розпочато після того, як він одружився з Джей Ло, що означає, що артистка могла б отримати частину від компанії.
Втім, вони хочуть, щоб розлучення було дружнім.
"Вони хочуть показати дітям, що все по-дружньому", — повідомило джерело People.
Лопес подала на розлучення без адвоката 20 серпня 2024 — у цей день пара відзначила другу річницю весілля. Згідно з юридичними документами, співачка назвала дату розриву 26 квітня 2024 року.
Як повідомили інсайдери, зіркова пара не підписувала передшлюбний договір перед одруженням.
Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек знову провели час разом.
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