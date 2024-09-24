Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек звернулися до адвоката: у чому проблема

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розлучення, адвокат з розлучення, джей ло розлучення
Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Зіркова пара розлучається через два роки після весілля. Вони планують мирно вирішити всі фінансові питання.

Related video

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек зустрілися з юристкою з питань розлучення. Про це пише TMZ.

Зірковий дует, який вирішив розлучитися після двох років шлюбу, консультувала Лаура Вассер.

Фахівчиня, яка працювала з Беном, коли той розлучився з Дженніфер Гарнер, допомагала колишнім, ставши посередником у їхньому "складному" розлученні.

Розлучення співачки та актора є складним, тому що у них не було передшлюбної угоди.

А відколи вони одружилися, зірки працювали разом над кількома проєктами, такими як фільми "Це я… тепер", "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали", "Нестримний" і "Поцілунок жінки-павука".

Але найскладніша частина — це виробнича компанія Аффлека з його давнім другом Меттом Деймоном: це було розпочато після того, як він одружився з Джей Ло, що означає, що артистка могла б отримати частину від компанії.

Втім, вони хочуть, щоб розлучення було дружнім.

"Вони хочуть показати дітям, що все по-дружньому", — повідомило джерело People.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Fullscreen
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото: On The JLo

Лопес подала на розлучення без адвоката 20 серпня 2024 — у цей день пара відзначила другу річницю весілля. Згідно з юридичними документами, співачка назвала дату розриву 26 квітня 2024 року.

Як повідомили інсайдери, зіркова пара не підписувала передшлюбний договір перед одруженням.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Fullscreen
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек знову провели час разом.

Також Фокус писав про стильний осінній образ, який продемонструвала Дженніфер Лопес.