Дженніфер Лопес та Бен Аффлек звернулися до адвоката: у чому проблема

Зіркова пара розлучається через два роки після весілля. Вони планують мирно вирішити всі фінансові питання.

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Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек зустрілися з юристкою з питань розлучення. Про це пише TMZ.

Зірковий дует, який вирішив розлучитися після двох років шлюбу, консультувала Лаура Вассер.

Фахівчиня, яка працювала з Беном, коли той розлучився з Дженніфер Гарнер, допомагала колишнім, ставши посередником у їхньому "складному" розлученні.

Розлучення співачки та актора є складним, тому що у них не було передшлюбної угоди.

А відколи вони одружилися, зірки працювали разом над кількома проєктами, такими як фільми "Це я… тепер", "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали", "Нестримний" і "Поцілунок жінки-павука".

Але найскладніша частина — це виробнича компанія Аффлека з його давнім другом Меттом Деймоном: це було розпочато після того, як він одружився з Джей Ло, що означає, що артистка могла б отримати частину від компанії.

Втім, вони хочуть, щоб розлучення було дружнім.

"Вони хочуть показати дітям, що все по-дружньому", — повідомило джерело People.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: On The JLo

Лопес подала на розлучення без адвоката 20 серпня 2024 — у цей день пара відзначила другу річницю весілля. Згідно з юридичними документами, співачка назвала дату розриву 26 квітня 2024 року.

Як повідомили інсайдери, зіркова пара не підписувала передшлюбний договір перед одруженням.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек знову провели час разом.

Також Фокус писав про стильний осінній образ, який продемонструвала Дженніфер Лопес.