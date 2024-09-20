Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову воззʼєдналися: деталі

Зіркова пара перебуває в шлюборозлучному процесі. Їхній офіційний союз тривав два роки.

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Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек знову воззʼєдналися на фоні новин про розлучення. Про це пише TMZ.

Дует відвідав разом вечір повернення своїх дітей до школи під час шлюборозлучного процесу. Як повідомляє видання, колишні підтримали своїх спадкоємців у їхній школі в Лос-Анджелесі.

Інсайдери розповіли, що вони "сердечні" і "абсолютно холодні одне з одним".

Знаменитості все ще рухаються вперед у своєму розлученні, але "все одно піклуються одне про одного".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Джей Ло виховує 16-річних близнюків Емму та Макса з колишнім чоловіком Марком Ентоні, а Бен Аффлек є батьком 18-річної Вайолет, 15-річної Серафіни та 12-річного Семюеля, яких йому народила колишня дружина Дженніфер Гарнер.

Нещодавній обід у готелі Beverly Hills став першою спільною появою колишньої пари після того, як співачка подала заяву на розлучення з актором у серпні 2024.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Інсайдери говорили, що дует навіть "тримався за руки й цілувався".

"У них завжди було багато сексуальної хімії. Вони все ще приваблюють одне одного", — зазначило джерело.

Оскароносний актор і співачка були одружені два роки, перш ніж Джей Ло подала на розлучення. Джен назвала 26 квітня датою їхнього фактичного розриву.

Нагадаємо, найкращий друг Бена Аффлека підтримав Дженніфер Лопес на фоні новин про розлучення пари.

Також Фокус писав про стильний осінній образ, який продемонструвала Дженніфер Лопес.