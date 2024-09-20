Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова воссоединились: детали

Звездная пара находится в бракоразводном процессе. Их официальный союз продлился два года.

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Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек снова воссоединились на фоне новостей о разводе. Об этом пишет TMZ.

Дуэт посетил вместе вечер возвращения своих детей в школу во время бракоразводного процесса. Как сообщает издание, бывшие поддержали своих наследников в их школе в Лос-Анджелесе.

Инсайдеры рассказали, что они "сердечные" и "абсолютно холодные друг с другом".

Знаменитости все еще движутся вперед в своем разводе, но "все равно заботятся друг о друге".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Джей Ло воспитывает 16-летних близнецов Эмму и Макса с бывшим мужем Марком Энтони, а Бен Аффлек является отцом 18-летней Вайолет, 15-летней Серафины и 12-летнего Сэмюэля, которых ему родила бывшая жена Дженнифер Гарнер.

Недавний обед в отеле Beverly Hills стал первым совместным появлением бывшей пары после того, как певица подала заявление на развод с актером в августе 2024 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Инсайдеры говорили, что дуэт даже "держался за руки и целовался".

"У них всегда было много сексуальной химии. Они все еще привлекают друг друга", — отметил источник.

Оскароносный актер и певица были женаты два года, прежде чем Джей Ло подала на развод. Джен назвала 26 апреля датой их фактического разрыва.

Напомним, лучший друг Бена Аффлека поддержал Дженнифер Лопес на фоне новостей о разводе пары.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе, который продемонстрировала Дженнифер Лопес.