"Много химии": детали свидания Бена Аффлека и Дженнифер Лопес (фото)

Пара сейчас находится в бракоразводном процессе. Впрочем, это не мешает им поддерживать хорошие отношения.

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Американский актер Бен Аффлек "не мог удержать руки от" Дженнифер Лопес во время их свидания на фоне новостей о разводе. Об этом пишет Page Six.

Оскароносный Бен хотел встретиться со своей второй женой в отеле Беверли-Хиллз, чтобы показать, что они "друзья", и сфотографироваться. Впрочем, актер и режиссер оказался не в состоянии убрать руки от бывшей возлюбленной, эксклюзивно сообщили источники.

Звездный дуэт устраивал поздний завтрак со своими детьми в знаменитом лаунже Polo в Беверли-Хиллз, штат Калифорния — и они обнимались и целовались, по данным очевидцев.

Источник рассказал, что именно у Бена возникла идея встретиться с Джей Ло на видном месте в надежде, что их сфотографируют папарацци.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

"Когда они были вместе, он не мог держать руки подальше", — рассказал источник.

Инсайдер добавил: "У них всегда было много сексуальной химии. Это не было запланировано. Они все еще привлекают друг друга".

Двое детей Бена Аффлека, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль, а также наследники Джей Ло, 16-летняя Эмма и Макс, сидели за другим столиком во время семейного выхода.

Также сообщалось, что публичное воссоединение "Беннифер" пока не означает примирения. Джей Ло вроде бы пытается быть дружественной с Беном, но они все еще "идут" к разводу.

Напомним, почему Дженнифер Лопес разочарована Аффлеком.

Также Фокус писал об официальной причине разрыва Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.