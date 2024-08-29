Дженнифер Лопес "разочарована" Беном Аффлеком, — СМИ

В последнее время начали активно ходить слухи о новом романе актера. Его вероятной избранницей стала дочь племянника Джона Кеннеди.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес "очень расстроена и разочарована" Беном Аффлеком, 52. Об этом пишет People.

Звезда экрана подала на развод с оскароносным актером 20 августа 2024 года, ссылаясь на традиционные "непримиримые разногласия". В частности, Джен указала 26 апреля 2024 как дату их фактического разрыва.

"Это ее очень сильно ударило. Она очень расстроена и разочарована Беном", — рассказывает инсайдер.

Это произошло на фоне слухов о том, что в последние недели Аффлек "тусовался" с 36-летней Кэтлин "Кик" Кеннеди.

Источники говорили, что Кик и Бен "любят проводить время" вместе. Актер и дочь скандального политика Роберта Кеннеди раньше имели короткие отношения, прежде чем они с Джей Ло возобновили свой роман в 2021 году.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Тем временем друзья Дженнифер Лопес устали от ее хаотической любовной жизни.

"После четырех неудачных браков ее друзья считают, что ей следует заглянуть внутрь и сосредоточиться на себе, а не на том, кем хотят ее видеть другие, и наконец-то понять, кем она есть и чего она хочет от своего будущего", — говорил инсайдер.

Напомним, что известно о Кэтлин "Кик" Кеннеди, которая происходит из знаменитой семьи.

Также Фокус писал о причине развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.