Скандальный отец и известные корни: что известно о новой девушке Бена Аффлека "Кик" Кеннеди

Отец "Кик" Роберт Кеннеди известен несколькими жестокими случаями с животными. Его дядя — тот самый президент США, которого застрелили в 1963 году.

Related video

У Бена Аффлека на фоне развода с Дженнифер Лопес начался, вероятно, новый роман. Его избранницей стала Кэтлин "Кик" Кеннеди. Об этом пишет Elle.

52-летний оскароносный актер уже несколько раз был замечен с Кэтлин Кеннеди, 36, дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

"Кик и Бен проводили время вместе, но я не уверен, что именно происходит", — сообщил ранее источник, используя псевдоним Кеннеди "Кик".

Однако другой инсайдер сказал People: "я не думаю, что они даже знают друг друга. Впоследствии источники рассказали TMZ, что между Аффлеком и Кеннеди не было романа, добавив, что они "не встречаются" и "точно не пара".

Тем временем еще один источник рассказал People, что Аффлек и Кеннеди "проводят время вместе" с поздней весны — вскоре после его разрыва с Дженнифер Лопес.

Кто такая Кэтлин Кеннеди?

Новая вероятная избранница Бена Аффлека — старшая дочь Роберта Кеннеди и вторая из шести его детей.

Кэтлин Кеннеди с отцом

Это те самые Кеннеди. Отец "Кик" — племянник убитого президента США.

Кэтлин и ее брат, Роберт "Бобби" Кеннеди III, родились, когда их отец Роберт был женат на своей первой жене Эмили Рут Блэк. Среди их младших братьев и сестер Конор Кеннеди, Кира Кеннеди, Уильям "Финн" Кеннеди и Эйдан Кеннеди, которого политик делит со своей второй женой Мэри Кэтлин Ричардсон.

Отец вероятной возлюбленной Бена Аффлека — экоактивист и юрист. Он известен несколькими скандальными случаями, связанными с животными.

Труп медведя

Однажды в центральном парке нашли труп медвежонка. Впоследствии Роберт Кеннеди признался, что именно он подбросил его в кусты. По словам политика, он нашел сбитого зверя на дороге, хотел снять шкуру и съесть его, но не успел, потому что надо было вылетать. Поэтому он подбросил труп в Центральный парк.

"Поэтому я остановился, поднял медведя и посадил его в кузов своего микроавтобуса, потому что я собирался содрать с медведя шкуру. Он был в очень хорошем состоянии, и я собирался положить мясо в холодильник", — рассказывал отец Кэтлин Кеннеди.

Кэтлин Кеннеди с отцом

Голова кита

В одном из интервью Кэтлин "Кик" Кеннеди вспоминает такой случай: ехали они с папой на машине и увидели выброшенного на берег мертвого кита. Политик остановился, подбежал к киту и отрезал его голову. Роберт Кеннеди прицепил ее на свое транспортное средство и поехал так домой.

"Каждый раз, когда мы ускорялись на шоссе, китовый сок лился в окна автомобиля, и это была худшая вещь на планете. У нас у всех на головах были полиэтиленовые пакеты с прорезанными ротовыми отверстиями, и люди на шоссе показывали нам пальцем, но для нас это было обычным повседневным делом", — рассказывала подруга Бена Аффлека.

Прозвище Кэтлин "Кик" происходит от ее двоюродной тети Кэтлин "Кик" Кеннеди, которой было 28 лет, когда она погибла в авиакатастрофе 1948 года.

Кэтлин "Кик" Кеннеди

Папа "Кик" был неоднократно женат, одна из его жен покончила с собой во время развода, нынешняя — актриса Шарил Хайнс. Брат "Кик" по прозвищу Кеннеди недолго встречался с певицей Тейлор Свифт. Сама Кэтлин встречалась с сыном певца Пола Саймона.

С 2013 по 2014 год девушка была романтически связана с сыном Пола Саймона Харпером. После этого она несколько месяцев встречалась с богатым наследником-миллиардером Мэттью Мэллоном, вплоть до его смерти в 2018 году в возрасте 54 лет. Тогда People сообщали, что "Кик" была с "разбитым сердцем" и "шокированной".

"Тусовщица"

По словам источника, новая вероятная девушка Бена Аффлека "любит хорошо проводить время". В колледже в Стэнфордском университете, где она изучала историю и театр, Кеннеди поднялась на гору Килиманджаро с Джессикой Бил и сплавлялась на рафтинге по Большому каньону вместе со своим отцом, пишет Page Six.

Актриса и активистка

После обучения в Стэнфорде Кэтлин продолжила обучение актерскому мастерству в Институте Ли Страсберга в Западном Голливуде. В течение многих лет "Кик" исполнила небольшие роли, играя саму себя в "Сплетнице" и присоединившись к своей мачехе Шерил Хайнс в "Уменьши свой энтузиазм". Совсем недавно она сыграла роль "ленивого туриста" в фильме "Страх и ненависть в Аспене" 2021 года.

Кэтлин "Кик" Кеннеди

В частности, Кеннеди является активисткой и разделяет страсть своего отца к "проблемам с водой".

Напомним, как работа Дженнифер Лопес повлияла на развод с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о деталях нового романа Бена Аффлека и Кэтлин Кеннеди.