Совсем не похожа на Джей Ло: детали новых отношений Бена Аффлека с Кик Кеннеди

По словам друзей, Кик абсолютно все равно, что думает Дженнифер Лопес по поводу их отношений. Они утверждают, что во время брака Бена между ними не было интрижки.

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36-летняя Кэтлин "Кик" Кеннеди, с которой совсем недавно заметили почти свободного 52-летнего актера Бена Аффлека, – не новичок в его жизни. До того как громко воссоединиться с Дженнифер Лопес, он встречался с представительницей одной из самых известным американских семей, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Дочь Роберта Ф. Кеннеди-младшего и оскароносная голливудская знаменитость, по словам инсайдеров, "наслаждаются временем", однако Кик пока никак не афиширует эти отношения, чтобы ее не считали любовницей и разлучницей.

"У Бена и Кик был роман, прежде чем он снова сошелся с Джей Ло. Они встретились, потому что Бен из Бостона, а когда живешь в Бостоне, семья Кеннеди — это королевская семья. Поэтому, когда он начал тусоваться с Кик, он действительно думал, что попал в семью Кеннеди. Но она была слишком молода и не готова к чему-то серьезному", – рассказал журналистам информатор.

По его словам, когда Бен снова воссоединился с Дженнифер, романа на стороне у него не было.

Когда Бен и Дженнифер снова воссоединились, Кик отошла в сторону Фото: Getty Images

"У них не было никаких интрижек во время его брака, но друзьям Кик интересно, что как только произошел этот развод, Бен внезапно начал проводить время со старой подружкой, чью семью он считает королевской", – подчеркнул инсайдер.

Он добавил, что мисс Кеннеди считает Бена очень умным и "в ее стиле". В то же время она скрывает их отношения.

"Она не любовница. Она совсем не похожа на Джей Ло и любит держать свою личную жизнь в тайне", – заметил источник.

Девушка не переживает по поводу того, как Лопес отреагирует на решение Аффлека возобновить старый роман, потому что любит Бена, и "ей все равно, что думает Джей Ло".

"Когда они начали проводить время, он и Джей Ло были разлучены. Он ясно дал ей это понять. Указав, что Джей Ло рассталась с мужем в апреле, она только подтвердила это. Они оба переживают это день за днем, но пока ей нравится проводить с ним время. Они проводят время в отеле Beverly Hills, потому что он предлагает знаменитостям такой уровень приватности, который больше нигде не предоставляется. Тот факт, что люди говорят, что она похожа на Джен Гарнер, льстит ей, поскольку она считает Джен красивой", – продолжил свои откровения собеседник издания.

Еще один человек из окружения знаменитостей говорит, что пара просто лучше узнает друг друга:

"Бен проводил время с Кик, но пока ничего не произошло. Они друзья и любят проводить время друг с другом, и это правда, что она действительно не думает о том, что Джей Ло подумает о том, что она проводит время с Беном. Он отличный парень, и они узнают друг друга".

Кэтлин любит природу

Ни Кик, ни Бен никак не комментируют инсайдерскую информацию.

Кэтлин – дочь Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Она – выпускница Стэнфордского университета в Калифорнии, где изучала историю и театр. Ей нравится индустрия развлечений, и Кик даже снималась в небольших ролях в нескольких телешоу и фильмах, включая "Умерь свой энтузиазм" с ее мачехой Шерил Хайнс.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек не поддерживает отношения с детьми Дженнифер Лопес после разрыва.