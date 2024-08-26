Бен Аффлек не поддерживает отношения с детьми Дженнифер Лопес после разрыва

Джей Ло подала на развод с Беном Аффлеком 20 августа, когда исполнилось два года с момента их свадебной церемонии в Джорджии. На мероприятии присутствовали их семья и друзья, включая пятерых детей от Марка Энтони и Дженнифер Гарнер.

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Оскароносный актер Бен Аффлек больше не поддерживает отношения с детьми Дженнифер Лопес после их разрыва. Об этом пишет People.

Источник рассказал изданию, что актер "не общался" с 16-летними близнецами Максом и Эммой, которых Джей Ло воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони.

"Тот факт, что он долго не видел ее детей, это как будто он ушел", — сказал инсайдер, отметив, что 55-летняя Лопес все еще "особенно близка" с тремя детьми Аффлека, Вайолет, 18, Серафиной, 15, и Сэмюэлем, 12 лет, а также их мамой Дженнифер Гарнер.

Звезда сцены также близка с четырьмя детьми Марка Энтони, которых ему родили другие женщины до их бракосочетания.

"Она поддерживает связь с детьми, и она хорошая мама", — сказал инсайдер.

Источник также отметил, что Лопес часто хвалила Аффлека как папу, когда они были вместе.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком 20 августа, когда исполнилось два года с момента их свадебной церемонии в Джорджии, на которой присутствовали их семья и друзья, включая пятерых детей от Энтони и Гарнер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Несмотря на разрыв отношений с Аффлеком этим летом, Лопес несколько раз видели, как она проводит время со своими пасынками.

"Семья очень важна для них обоих, и вместе они были семейными людьми — и связь не прекращается", — рассказывал источник People ранее.

Несмотря на тесные связи с семьей Аффлека, Джей Ло подала заявление на отказ от известной фамилии актера.

Напомним, Дженнифер Лопес пыталась спасти брак с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал об официальной причине развода Джей Ло и Бена Аффлека.