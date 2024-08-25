"Верила в любовь": Джей Ло пыталась спасти брак с Беном Аффлеком, — СМИ

Джей Ло подала на развод с Аффлеком 20 августа: во вторую годовщину их свадьбы в 2022 году. Инсайдеры говорят о "тьме" в актере, которую не смогла подавить его вторая жена.

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У Бена Аффлека есть "тьма", которую Дженнифер Лопес не смогла исправить, несмотря на все ее усилия. Об этом пишет Page Six.

Певица не так легко отказалась от брака с оскароносным актером, пытаясь спасти этот союз. Джей Ло потратила на это месяцы, но в конце концов она не смогла преодолеть "тьму" в Аффлеке.

"Она любит его, она всегда будет любить его, вот в чем проблема", — рассказал источник, близкий к звезде сцены.

"У Бена есть темнота, которую никто другой не может исправить. Джен Гарнер не смогла это исправить, весь успех в мире не смог этого исправить", — продолжил инсайдер.

Вероятно, речь о "любви к алкоголю", с которой актер определенное время боролся. Некоторые источники говорили о том, что Бену было трудно с Джей Ло на публичных мероприятиях, где она употребляла алкогольные напитки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

По словам источника, певица действительно верила, что это "лучшая история любви, которую она когда-либо знала, и наконец-то она получила свой шанс попасть в сказку".

Инсайдер добавил: "Она просто не остановилась, чтобы рассмотреть, кем был настоящий мужчина в сказке".

Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа: во вторую годовщину их свадьбы в 2022 году.

В заявлении о разводе указывалось, что датой их разрыва является апрель, но даже после того, как Бен переехал из их особняка в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов, Джен продолжала бороться за него.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Она действительно верила, что любовь победит все", — рассказывает инсайдер.

Напомним, почему бойфренд Дженнифер Гарнер ждет развода ее бывшего мужа.

Также Фокус писал об официальной причине развода Джей Ло и Бена Аффлека.