"Вірила в кохання": Джей Ло намагалася врятувати шлюб з Беном Аффлеком, — ЗМІ

Джей Ло подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня: у другу річницю їхнього весілля у 2022 році. Інсайдери говорять про "пітьму" в акторові, яку не змогла подалати його друга дружина.

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У Бена Аффлека є "тьма", яку Дженніфер Лопес не змогла виправити, незважаючи на всі її зусилля. Про це пише Page Six.

Співачка не так легко відмовилася від шлюбу з оскароносним актором, намагаючись врятувати цей союз. Джей Ло витратила на це місяці, але врешті-решт вона не змогла подолати "темряву" в Аффлеку.

"Вона любить його, вона завжди любитиме його, ось у чому проблема", — розповіло джерело, близьке до зірки сцени.

"У Бена є темрява, яку ніхто інший не може виправити. Джен Гарнер не змогла це виправити, увесь успіх у світі не зміг цього виправити", – продовжив інсайдер.

Ймовірно, мова про "любов до алкоголю", з якою актор певний час боровся. Деякі джерела говорили про те, що Бену було важко з Джей Ло на публічних заходах, де вона вживала алкогольні напої.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Instagram/Jennifer Lopez

За словами джерела, співачка справді вірила, що це "найкраща історія кохання, яку вона коли-небудь знала, і нарешті вона отримала свій шанс потрапити в казку".

Інсайдер додав: "Вона просто не зупинилася, щоб розглянути, ким був справжній чоловік у казці".

Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня: у другу річницю їхнього весілля у 2022 році.

У заяві про розлучення вказувалося, що датою їхнього розриву є квітень, але навіть після того, як Бен переїхав із їхнього особняка в Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів, Джен продовжувала боротися за нього.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Вона справді вірила, що кохання переможе все", — розповідає інсайдер.

Нагадаємо, чому бойфренд Дженніфер Гарнер чекає на розлучення її колишнього чоловіка.

Також Фокус писав про офіційну причину розлучення Джей Ло та Бена Аффлека.