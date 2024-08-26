Бен Аффлек не підтримує стосунки з дітьми Дженніфер Лопес після розриву

Джей Ло подала на розлучення з Беном Аффлеком 20 серпня, коли виповнилося два роки з моменту їхньої весільної церемонії в Джорджії. На заході були присутні їхня сім'я та друзі, включаючи п'ятьох дітей від Марка Ентоні та Дженніфер Гарнер.

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Оскароносний актор Бен Аффлек більше не підтримує стосунки з дітьми Дженніфер Лопес після їхнього розриву. Про це пише People.

Джерело розповіло виданню, що актор "не спілкувався" з 16-річними близнюками Максом і Еммою, яких Джей Ло виховує з колишнім чоловіком Марком Ентоні.

"Той факт, що він довго не бачив її дітей, це ніби він пішов", — сказав інсайдер, зазначивши, що 55-річна Лопес все ще "особливо близька" з трьома дітьми Аффлека, Вайолет, 18, Серафіною, 15, і Семюелем, 12 років, а також їхньою мамою Дженніфер Гарнер.

Зірка сцени також близька з чотирма дітьми Марка Ентоні, яких йому народили інші жінки до їхнього одруження.

"Вона підтримує зв'язок з дітьми, і вона хороша мама", — сказав інсайдер.

Джерело також зазначило, що Лопес часто хвалила Аффлека як тата, коли вони були разом.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком 20 серпня, коли виповнилося два роки з моменту їхньої весільної церемонії в Джорджії, на якій були присутні їхня сім'я та друзі, включаючи п'ятьох дітей від Ентоні та Гарнер.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Незважаючи на розрив стосунків з Аффлеком цього літа, Лопес кілька разів бачили, як вона проводить час зі своїми пасинками.

"Сім'я дуже важлива для них обох, і разом вони були сімейними людьми — і зв'язок не припиняється", — розповідало джерело People раніше.

Незважаючи на тісні зв’язки із сім’єю Аффлека, Джей Ло подала заяву на відмову від відомого прізвища актора.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес намагалася врятувати шлюб з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про офіційну причину розлучення Джей Ло та Бена Аффлека.