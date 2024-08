Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком: детали

Лорес и Аффлек поженились в Лас-Вегасе 17 июля 2022 года, 20 августа исполнилась вторая годовщина традиционной свадебной церемонии в Джорджии. Документы о разводе, по словам источников из окружения Лопес, были готовы еще несколько месяцев назад.

Спустя несколько месяцев после того, как в СМИ пошли слухи о проблемах в браке Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, певица поставила жирную точку в домыслах, подав 20 августа на развод. Это произошло как раз на вторую годовщину их пышной свадьбы. Брак звездной пары, которая воссоединилась через после 17 лет после разрыва, не выдержал испытаний, пишет TMZ.

По информации таблоида, Джей Ло при подаче документов в Высший суд округа Лос-Анджелеса обошлась без услуг адвоката, указав датой раccтавания 26 апреля 2024 года. Она не ищет супружеской поддержки и попросила судью отказать в ней и Бену.

Источники, близкие к паре, утверждают, что Дженнифер подала на развод на фоне ее и Бена неразрешенной битвы за деньги. Пара несколько месяцев пыталась урегулировать вопрос раздела имущества, и доходило до того, что супруги могли неделями не разговаривать, общаясь через посредников.

Лопес и Аффлек выставили на продажу свой супружеский дом в Беверли-Хиллз за $68 миллионов, всего через год после покупки его за $60 миллионов. Они пытались продать его по-тихому, но после того, как желающих на огромный особняк не нашлось, он появился на сайте риэлторского агентства.

Через несколько дней после 55-летия Дженнифер в июле Бен закрыл сделку на покупку нового холостяцкого дома для себя за $20,5 млн долларов в Pacific Palisades, оформив на него ипотеку. Его решение купить недвижимость стало для Лопес тяжелым ударом и ознаменовало завершение их отношений.

Между парой не был подписан брачный контракт. Без этого документа личные доходы Дженнифер и Бена за последние два года — будь то от кинопроектов или крупных сделок с брендами — являются общей собственностью супругов. Лопес, чей чистый доход, как сообщается, составляет $400 миллионов, за неполных два года брака выпустила четыре фильма, запустила линию коктейлей Delola в 2023 году и собиралась отправиться в мировой тур в поддержку своего последнего альбома This Is Me… Now в этом году, но тур был отменен за несколько недель до начала.

Аффлек, чей чистый доход составляет $150 миллионов, снялся в фильмах "Air: Большой прыжок" (2023) и "Гипнотик" (2023). Недавно он также завершил съемки сиквела фильма 2016 года "Аудитор"

Пара вместе работала над предстоящим фильмом "Неудержимый". Пока Аффлек продюсирует проект вместе с Мэттом Дэймоном, Лопес является одной из звезд картины.

Слухи о разрыве Беннифер начались в конце апреля после выхода документального фильма Дженнифер на Amazon Prime Video "Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали" в феврале. Он раскрыл интимные подробности ее отношений с Беном, в том числе то, как он хранил любовные письма от певицы на протяжении всего своего брака с Дженнифер Гарнер.

Актер, родившийся в Бостоне, известен своей скрытностью, и ходили слухи, что любовь Джен к всеобщему вниманию стала источником напряженности между парой.

С тех порт Бена часто видят в компании бывшей жены и их детей, а Дженнифер все чаще гуляет по улицам одна. Для нее этот развод станет четвертым, для Аффлека – вторым.

