Дженнифер Лопес купила дом за $18 млн

Певица искала жилье для себе и детей с весны прошлого года. Их совместный с Беном Аффлеком особняк за $68 млн до сих пор не удалось продать.

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55-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес после долгих поисков нашла дом своей мечты и приобрела особняк недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает People. Хотя подробностей сделки пока нет, известно, что за недвижимость, где планирует жить со своими 17-летними близнецами Максом и Эммой, она заплатила $18 млн.

Лопес вложилась в дом после того, как она и Аффлек завершили свой развод 6 января 2025 года. Поисками жилья она занялась еще весной 2024-го, примерно в то же время, когда в ее заявлении о разводе была указана дата ее расставания с мужем.

В то время она искала "действительно исключительный" дом в Беверли-Хиллз, который предлагал бы высокий уровень приватности на тихой улице с соседями из знаменитостей, но в конечном итоге она выбрала другой адрес.

В июле 2024-го Аффлек и Лопес выставили свой дом в Беверли-Хиллз на продажу за $68 млн, и он не продан до сих пор.

В свою очередь Бен 24 июля прошлого года приобрел собственный особняк за $20,5 млн долларов в Брентвуде, престижном районе Лос-Анджелеса. По словам инсайдеров, его новая недвижимость с пятью спальнями "подходит для семейного отдыха, но ее легко можно превратить в холостяцкую берлогу". Район, где проживает множество звезд индустрии развлечений, "может похвастаться изысканной публикой". Неподалеку от Аффлека живет и его бывшая жена Дженнифер Гарнер, с которой у актера сейчас очень теплые отношения.

Аффлек закрыл эскроу на дом в тот же день, когда Лопес завершила продажу своей квартиры в Нью-Йорке за $23 млн, что также совпало с ее 55-летием. Четырехкомнатный дуплекс на Манхэттене с 7,5 ванными комнатами выставлялся на продажу с перерывами в течение семи лет, прежде чем нашелся покупатель.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек назвал причину развода с Дженнифер Лопес.