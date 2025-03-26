Дженніфер Лопес купила будинок за $18 млн

Співачка шукала житло для себе і дітей з весни минулого року. Їхній спільний з Беном Аффлеком особняк за $68 млн досі не вдалося продати.

Related video

55-річна співачка й акторка Дженніфер Лопес після довгих пошуків знайшла дім своєї мрії та придбала маєток неподалік від Лос-Анджелеса, повідомляє People. Хоча подробиць угоди поки немає, відомо, що за нерухомість, де планує жити зі своїми 17-річними близнюками Максом і Еммою, вона заплатила $18 млн.

Лопес вклалася в будинок після того, як вона і Аффлек завершили своє розлучення 6 січня 2025 року. Пошуками житла вона зайнялася ще навесні 2024-го, приблизно в той самий час, коли в її заяві про розлучення була вказана дата її розставання з чоловіком.

На той час вона шукала "справді винятковий" будинок у Беверлі-Гіллз, який пропонував би високий рівень приватності на тихій вулиці з сусідами зі знаменитостей, але зрештою вона вибрала іншу адресу.

У липні 2024-го Аффлек і Лопес виставили свій будинок у Беверлі-Гіллз на продаж за $68 млн, і він не проданий досі.

Натомість Бен 24 липня минулого року придбав власне помешкання за $20,5 млн доларів у Брентвуді, престижному районі Лос-Анджелеса. За словами інсайдерів, його нова нерухомість із п'ятьма спальнями "підходить для сімейного відпочинку, але її легко можна перетворити на парубоцький барліг". Район, де проживає безліч зірок індустрії розваг, "може похвалитися вишуканою публікою". Неподалік від Аффлека живе і його колишня дружина Дженніфер Гарнер, з якою в актора зараз дуже теплі стосунки.

Аффлек закрив ескроу на будинок того ж дня, коли Лопес завершила продаж своєї квартири в Нью-Йорку за $23 млн, що також збіглося з її 55-річчям. Чотирикімнатний дуплекс на Мангеттені з 7,5 ванними кімнатами виставляли на продаж із перервами протягом семи років, перш ніж знайшовся покупець.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек назвав причину розлучення з Дженніфер Лопес.