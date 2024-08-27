Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не можуть позбутися розкішної спільної покупки (відео)

Незважаючи на те, що рієлтори провели не один показ у будинку колишньої пари, охочих купити розкішну нерухомість поки не знайшлося.

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Розлучення — не єдина проблема, з якою зіткнулися Бен Аффлек і Дженніфер Лопес, які прожили в шлюбі менше двох років. Розкішний маєток, який вони шукали понад рік і купили майже за $61 мільйон, тепер нікому не потрібен. Пара не може його продати вже кілька місяців, пише TMZ.

За будинок Бенніфер хочуть виручити $68 мільйонів, проте рієлторам не вдається знайти на нього покупця.

Відповідно до лістингу на Zillow, маєток, що дістав назву Crestview Manor, може похвалитися будинком площею 3530 квадратних метрів із 12 спальнями і 24 ванними кімнатами.

Маєток Crestview Mano

На території є "окремий гостьовий пентхаус площею 465 квадратних метрів, будинок доглядача і двокімнатне приміщення для охорони. Маєток може похвалитися просторим гаражем на 12 автомобілів і паркуванням на 80 машин.

Нерухомість включає в себе спортивний комплекс з "баскетбольними і піклбольними майданчиками, повністю обладнаним тренажерним залом, боксерським рингом, спортивним залом і баром".

Маєток розташований за подвійними воротами і "доступний тільки через приватні, закриті вулиці".

Опис і фото будинку Бенніфер є на Zillow Фото: zillow

Незважаючи на те, що знайшлося багато охочих оглянути виставлений на продаж будинок, поки що ніхто не висловив бажання його придбати. За словами джерел зі сфери нерухомості, які говорили з TMZ, є чимало пояснень того, чому будинок не купують.

Дехто припустив, що на ринку може бути не так багато клієнтів на багатомільйонний маєток, особливо той, який продають лише за рік після купівлі. Інші вважають, що повільний ринок, частина якого пов'язана з поточною іпотечною ставкою в 7,12% для 30-річної фіксованої іпотеки, може виявитися занадто високою ціною. Ринок може загостритися, якщо голова ФРС Джером "Джей" Павелл знизить процентні ставки наступного місяця, як і очікувалося.

Лопес подала на розлучення 20 серпня, у другу річницю офіційної церемонії одруження колишньої пари. Вона вже шукала для себе нову нерухомість з квітня, але поки ні на чому не зупинилася. Співачка продала квартиру в Нью-Йорку в день подання заяви.

Аффлек уже переїхав у п'ятикімнатний будинок вартістю $20 мільйонів, який він купив у липні.

Раніше Фокус писав, що у Аффлека роман з представницею сім'ї Кеннеді.