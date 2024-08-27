Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут избавиться от роскошной совместной покупки (видео)

Несмотря на то, что риэлторы провели не один показ в доме бывшей пары, желающих купить роскошную недвижимость пока не нашлось.

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Развод – не единственная проблема, с которой столкнулись Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, прожившие в браке меньше двух лет. Роскошный особняк, который они искали больше года и купили почти за $61 миллион, теперь никому не нужен. Пара не может его продать уже несколько месяцев, пишет TMZ.

За дом Беннифер хотят выручить $68 миллионов, однако риэлторам не удается найти на него покупателя.

Согласно листингу на Zillow, поместье, получившее название Crestview Manor, может похвастаться домом площадью 3530 квадратных метров с 12 спальнями и 24 ванными комнатами.

Поместье Crestview Mano

На территории есть "отдельный гостевой пентхаус площадью 465 квадратных метров, дом смотрителя и двухкомнатное помещение для охраны. Поместье может похвастаться просторным гаражом на 12 автомобилей и парковкой на 80 машин.

Недвижимость включает в себя спортивный комплекс с "баскетбольными и пиклбольными площадками, полностью оборудованным тренажерным залом, боксерским рингом, спортивным залом и баром".

Поместье расположено за двойными воротами и "доступно только через частные, закрытые улицы".

Описание и фото дома Беннифер есть на Zillow Фото: zillow

Несмотря на то, что нашлось много желающих осмотреть выставленный на продажу дом, пока что ник о не высказал желания его приобрести. По словам источников из сферы недвижимости, говоривших с TMZ, есть немало объяснений того, почему дом не покупают.

Некоторые предположили, что на рынке может быть не так много клиентов на многомиллионный особняк, особенно тот, который продается всего через год после покупки.

Другие считают, что медленный рынок, часть которого связана с текущей ипотечной ставкой в ​​7,12% для 30-летней фиксированной ипотеки, может оказаться слишком высокой ценой. Рынок может накалиться, если председатель ФРС Джером "Джей" Пауэлл снизит процентные ставки в следующем месяце, как и ожидалось.

Лопес подала на развод 20 августа, во вторую годовщину официальной церемонии бракосочетания бывшей пары. Она уже искала для себя новую недвижимость с апреля, но пока ни на чем не остановилась. Певица продала квартиру в Нью-Йорке в день подачи заявления.

Аффлек уже переехал в пятикомнатный дом стоимостью $20 миллионов, который он купил в июле.

Ранее Фокус писал, что у Аффлека роман с представительницей семьи Кеннеди.