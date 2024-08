Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком: деталі

Лорес і Аффлек одружилися в Лас-Вегасі 17 липня 2022 року, 20 серпня виповнилася друга річниця традиційної весільної церемонії в Джорджії. Документи про розлучення, за словами джерел з оточення Лопес, були готові ще кілька місяців тому.

Через кілька місяців після того, як у ЗМІ з'явилися чутки про проблеми в шлюбі Бена Аффлека і Дженніфер Лопес, співачка поставила жирну крапку в домислах, подавши 20 серпня на розлучення. Це сталося якраз на другу річницю їхнього пишного весілля. Шлюб зіркової пари, яка возз'єдналася через 17 років після розриву, не витримав випробувань, пише TMZ.

За інформацією таблоїда, Джей Ло під час подачі документів до Вищого суду округу Лос-Анджелеса обійшлася без послуг адвоката, вказавши датою розставання 26 квітня 2024 року. Вона не шукає подружньої підтримки і попросила суддю відмовити в ній і Бену.

Джерела, близькі до пари, стверджують, що Дженніфер подала на розлучення на тлі її та Бена невирішеної битви за гроші. Пара кілька місяців намагалася врегулювати питання розподілу майна, і доходило до того, що подружжя могло тижнями не розмовляти, спілкуючись через посередників.

Лопес і Аффлек виставили на продаж свій подружній будинок у Беверлі-Гіллз за $68 мільйонів, лише через рік після купівлі його за $60 мільйонів. Вони намагалися продати його по-тихому, але після того, як охочих на величезний особняк не знайшлося, він з'явився на сайті рієлторського агентства.

За кілька днів після 55-річчя Дженніфер у липні Бен закрив угоду на купівлю нового холостяцького будинку для себе за $20,5 млн доларів у Pacific Palisades, оформивши на нього іпотеку. Його рішення купити нерухомість стало для Лопес важким ударом і ознаменувало завершення їхніх стосунків.

Шлюб пари протримався менше двох років

Між парою не був підписаний шлюбний контракт. Без цього документа особисті доходи Дженніфер і Бена за останні два роки — чи то від кінопроєктів, чи то від великих угод із брендами — є спільною власністю подружжя. Лопес, чий чистий дохід, як повідомляють, становить $400 мільйонів, за неповних два роки шлюбу випустила чотири фільми, запустила лінію коктейлів Delola 2023 року і збиралася вирушити у світовий тур на підтримку свого останнього альбому This Is Me... Now цього року, але тур скасували за кілька тижнів до початку.

Аффлек, чий чистий дохід становить $150 мільйонів, знявся у фільмах "Air: Великий стрибок" (2023) і "Гіпнотик" (2023). Нещодавно він також завершив зйомки сиквела фільму 2016 року "Аудитор"

Пара разом працювала над майбутнім фільмом "Нестримний". Поки Аффлек продюсує проєкт разом із Меттом Деймоном, Лопес є однією із зірок картини.

Чутки про розрив Бенніфер почалися наприкінці квітня після виходу документального фільму Дженніфер на Amazon Prime Video "Найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідали" в лютому. Він розкрив інтимні подробиці її стосунків з Беном, зокрема те, як він зберігав любовні листи від співачки протягом усього свого шлюбу з Дженніфер Гарнер.

Актор, який народився в Бостоні, відомий своєю скритністю, і ходили чутки, що любов Джен до загальної уваги стала джерелом напруженості між парою.

Відтоді Бена часто бачать у компанії колишньої дружини та їхніх дітей, а Дженніфер все частіше гуляє вулицями сама. Для неї це розлучення стане четвертим, для Аффлека — другим.

