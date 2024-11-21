Дженніфер Лопес продемонструвала стильний кежуал-образ (фото)

Артистка вийшла на прогулянку соло. Наразі вона розлучається з Беном Аффлеком.

55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний кежуал-образ. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени напередодні вийшла випити кави в Лос-Анджелесі.

Джей Ло була одягнена у великий в’язаний білий светр з розкльошеними довгими рукавами. У неї також була маленька сумочка від Hermès в тон і світлі джинси в модному силуеті.

Образ знаменитості, натхненний осінню, доповнювала пара темно-коричневих чобіт на платформі Uggs. Колишня кохана Бена Аффлека зібрала свої пасма в низький хвіст для виходу.

Дженніфер Лопес також продемонструвала легкий макіяж під парою великих, круглих окулярів.

Дженніфер Лопес

Нещодавно стало відомо, що Джей Ло утримується від нових стосунків на тлі розлучення з Беном Аффлеком після двох років шлюбу.

Зіркова пара відновила свій роман на початку 2021 року після розірвання заручин майже 20 років тому. Вони одружилися у 2022 році.

Наразі співачка розставила пріоритети і не планує починати зустрічатися після того, як у серпні, у другу річницю весілля, подала документи на розлучення.

"Джен, як і більшість людей, хотіла б знову мати кохання у своєму житті", — сказав інсайдер.

"Але єдина людина, якій вона зараз має приділяти свій час, — це вона сама. Якщо щось представляється, то, очевидно, життя і любов знаходять шлях, але вона не прагне вступати в нові стосунки", — додало джерело.

Нагадаємо, колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер не хоче спілкуватися з Лопес.

Також Фокус писав про деталі всередині маєтку Джей Ло.