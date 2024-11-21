Дженніфер Гарнер не хоче спілкуватися з Дженніфер Лопес після розлучення співачки: деталі

Дженніфер Гарнер щиро намагалася допомогти Бану Аффлеку і Дженніфер Лопес зберегти їхній шлюб, але тепер відчуває, що її просто використали.

52-річна американська актриса Дженніфер Гарнер, колишня дружина Бена Аффлека, припинила спілкування з Дженніфер Лопес, теж майже колишньою дружиною актора, після того, як та подала на розлучення. За словами джерел, надалі Гарнер готова спілкуватися з Джей Ло, якій допомагала зберегти шлюб, тільки в тому разі, якщо це стосуватиметься її дітей, пише Daily Mail.

Зміни у стосунках між двома жінками відбулися через те, що Гарнер впевнена в тому, що її використовували, як пішака, під час кризи в союзі Лопес і Аффлека.

Як відомо, за кілька місяців до того, як Джей Ло подала на розлучення з чоловіком, Гарнер, на прохання все тієї ж Лопес, намагалася помирити пару, виступаючи по черзі консультантом для кожного з них і ставлячи під загрозу власне особисте життя.

Тепер Гарнер вирішила дистанціюватися від Лопес і зосередити всі взаємодії виключно на дітях у їхній великій родині.

"Джен більше не хоче спілкуватися з Джей Ло, якщо це не стосується дітей. Її друзі вважають, що вона не повинна була дозволяти собі так залучатися до допомоги Джей Ло у виправленні її шлюбу з Беном. Особливо враховуючи, що Джен часом почувалася на противагу Джей Ло під час їхнього власного шлюбу. Джен занадто добра і щиро хотіла допомогти, тому вона спробувала", — кажуть друзі акторки.

А ось старша дочка Аффлека і Гарнер, 18-річна Вайолет, схоже, не планує обривати спілкування з колишньою мачухою. Вона провела з нею літо в Гемптоні, а на початку листопада сестра Лопес, Лінда, відвідала її в Єльському університеті, чим чимало здивувала матір дівчини.

"Зближення Джей Ло з Вайолет здалося Джен дивним, а потім Лінда з'явилася в університеті Вайолет. Джен віддана батькові своїх дітей — Бену — і їхнім дітям. Тому що вони люблять Джей Ло. Але Джен ніколи не буде погано про неї відгукуватися або говорити про неї негативно. Усі знають, що якщо Джей Ло захоче проводити час зі своїми дітьми, крім Вайолет, це повинно пройти через Джен", — зазначають люди з оточення Гарнер.

Зараз актриса зустрічається з бізнесменом Джоном Міллером. Пара разом з 2018 року і чоловікові не дуже подобалося, коли його кохану жінку втягували в розбірки Лопес і Аффлека.

Віднедавна ходять чутки, що Дженніфер і Джон планують весілля в Парижі.

Наразі Гарнер знімає новий сезон свого шоу "Останнє, що він мені сказав". Вона буде виконавчим продюсером і знову зіграє роль Ханни Голл у серіалі, заснованому на романі Лори Дейв.

Перший сезон, який став найпопулярнішим мінісеріалом Apple TV+ у 2023 році, розповідає про артистку, чиє життя перевернулося з ніг на голову після загадкового зникнення її чоловіка.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек не підтримує стосунки з дітьми Дженніфер Лопес після розриву.