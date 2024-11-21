Дженнифер Гарнер не хочет общаться с Дженнифер Лопес после развода певицы: детали

Дженнифер Гарнер искренне пыталась помочь Бану Аффлеку и Дженнифер Лопес сохраниить их брак, но теперь чувствует, что ее просто использовали.

52-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена Бена Аффлека, прекратила общение с Дженнифер Лопес, тоже почти бывшей женой актера, после того, как та подала на развод. По словам источников, в дальнейшем Гарнер готова общаться в Джей Ло, которой помогала сохранить брак, только в том случае, если это будет касаться ее детей, пишет Daily Mail.

Перемены в отношениях между двумя женщинами произошли из-за того, что Гарнер уверена в том, что ее использовали, как пешку, во время кризиса в союзе Лопес и Аффлека.

Как известно, за несколько месяцев до того, как Джей Ло подала на развод с мужем, Гарнер, по просьбе все той же Лопес, старалась помирить пару, выступая поочередно консультантом для каждого из них и ставя под угрозу собственную личную жизнь.

Теперь Гарнер решила дистанцироваться от Лопес и сосредоточить все взаимодействия исключительно на детях в их большой семье.

"Джен больше не хочет общаться с Джей Ло, если это не касается детей. Ее друзья считают, что она не должна была позволять себе так вовлекаться в помощь Джей Ло в исправлении ее брака с Беном. Особенно учитывая, что Джен временами чувствовала себя в противовес Джей Ло во время их собственного брака. Джен слишком добра и искренне хотела помочь, поэтому она попыталась", — говорят друзья актрисы.

А вот старшая дочь Аффлека и Гарнер, 18-летняя Вайолет, похоже, не планирует обрывать общение с бывшей мачехой. Она провела с ней лето в Хэмптоне, а в начале ноября сестра Лопес, Линда, навестила ее в Йельском университете, чем немало удивила мать девушки.

"Сближение Джей Ло с Вайолет показалось Джен странным, а затем Линда появилась в университете Вайолет. Джен предана отцу своих детей — Бену — и их детям. Потому что они любят Джей Ло. Но Джен никогда не будет плохо о ней отзываться или говорить о ней негативно. Все знают, что если Джей Ло захочет проводить время со своими детьми, помимо Вайолет, это должно пройти через Джен", — отмечают люди из окружения Гарнер.

Сейчас актриса встречается с бизнесменом Джоном Миллером. Пара вместе с 2018 года и мужчине не очень нравилось, когда его любимую женщину вовлекали в разборки Лопес и Аффлека.

С недавних пор ходят слухи, что Дженнифер и Джон планируют свадьбу в Париже.

В настоящее время Гарнер снимает новый сезон своего шоу "Последнее, что он мне сказал". Она будет исполнительным продюсером и снова сыграет роль Ханны Холл в сериале, основанном на романе Лоры Дэйв.

Первый сезон, который стал самым просматриваемым мини-сериалом Apple TV+ в 2023 году, рассказывает об артистке, чья жизнь перевернулась с ног на голову после загадочного исчезновения ее мужа.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек не поддерживает отношения с детьми Дженнифер Лопес после разрыва.