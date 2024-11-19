Дженніфер Лопес показала деталі всередині свого маєтку за 68 млн доларів (фото)

Нерухомість артистка придбала разом з Беном Аффлеком у 2023 році. Тепер пара розлучається та продає спільне майно.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася кількома фотографіями зі свого особняка вартістю 68 мільйонів доларів у Бел-Ейрі, Каліфорнія. Кадри зірка опублікувала в Instagram.

Поки ще дружина Бена Аффлека стояла у своїй гардеробній у двоповерховому будинку, який вона поділяла з оскароносним актором, а тепер намагається продати.

Перебуваючи в облаштованій кімнаті, Джей Ло стояла на бежевому килимі зі стільцями позаду неї та довгими шторами відтінку шампанського. А на стінах були цікаві декорації.

Це були ескізи її попередніх дизайнерських образів, які Дженніфер носила на червоних доріжках.

Ескіз у рамці, який видно праворуч, — це її образ на Met Gala 2023 року.

Дженніфер Лопес

Інша фотографія в рамці показала Дженніфер у чорному пальті з мінісукнею та на підборах.

У будинку Лопес та Аффлека є 12 спалень і 24 ванні кімнати, гараж на 12 автомобілів, місце для паркування 80 автомобілів, гостьовий пентхаус площею 5000 квадратних футів, будиночок сторожа і будиночок охорони з двома спальнями, а також басейн і критий спортивний комплекс.

Пара виставила будинок на ринок навесні за 68 мільйонів доларів, трохи більше ніж через рік після того, як вони купили його в травні 2023 року.

Нагадаємо, Джей Ло вийшла у світ у напівпрозорій сукні.

Також Фокус писав про те, як Дженніфер Лопес переживає розрив з Беном Аффлеком.