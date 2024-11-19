Дженнифер Лопес показала детали внутри своего особняка за 68 млн долларов (фото)

Недвижимость артистка приобрела вместе с Беном Аффлеком в 2023 году. Теперь пара разводится и продает совместное имущество.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась несколькими фотографиями из своего особняка стоимостью 68 миллионов долларов в Бел-Эйре, Калифорния. Кадры звезда опубликовала в Instagram.

Пока еще жена Бена Аффлека стояла в своей гардеробной в двухэтажном доме, который она разделяла с оскароносным актером, а теперь пытается продать.

Находясь в обустроенной комнате, Джей Ло стояла на бежевом ковре со стульями позади нее и длинными шторами оттенка шампанского. А на стенах были интересные декорации.

Это были эскизы ее предыдущих дизайнерских образов, которые Дженнифер носила на красных дорожках.

Эскиз в рамке, который виден справа, — это ее образ на Met Gala 2023 года.

Дженнифер Лопес

Другая фотография в рамке показала Дженнифер в черном пальто с мини-платьем и на каблуках.

В доме Лопес и Аффлека есть 12 спален и 24 ванные комнаты, гараж на 12 автомобилей, место для парковки 80 автомобилей, гостевой пентхаус площадью 5000 квадратных футов, домик сторожа и домик охраны с двумя спальнями, а также бассейн и крытый спортивный комплекс.

Пара выставила дом на рынок весной за 68 миллионов долларов, чуть более чем через год после того, как они купили его в мае 2023 года.

Напомним, Джей Ло вышла в свет в полупрозрачном платье.

Также Фокус писал о том, как Дженнифер Лопес переживает разрыв с Беном Аффлеком.