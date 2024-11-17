"Снова на охоте": как Дженнифер Лопес переживает расставание с Беном Аффлеком (фото)

Джей Ло начала встречаться с Беном Аффлеком вскоре после своего разрыва с баскетболистом Алексом Родригесом. Актер помог ей забыть бывшего возлюбленного.

Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес после своего расставания с Беном Аффлеком переживает не лучшие времена. Теперь она учится ставить карьеру на первое место, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к артистке.

Певица в личной жизни редко была одна. Известно, что пара возобновила свой роман вскоре после того, как 55-летняя Лопес объявила о своем расставании с 49-летним баскетболистом Алексом Родригесом в 2021 году.

Дженнифер теперь поставила перед собой задачу уделять больше внимания себе и не планирует встречаться с кем-то встречаться после того, как в августе подала на развод с 52-летним Аффлеком. Но, по словам инсайдера, певица, переживая свой четвертый развод в своей жизни, "хочет немного развлечься".

Певица Дженнифер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Джен, как и большинство людей, хотела бы снова иметь любовь в своей жизни. Однако единственный человек, которому она должна сейчас уделить время, — это она сама. Звезда сосредоточена на своей работе и хочет, чтобы 2025 год стал годом, когда она снова станет сама собой. Сейчас Лопес не ищет активно свиданий и все еще переживает потерю Бена. Ей нравится вступать в отношения почти сразу после окончания предыдущих… Пока что она не ищет серьезных отношений, но хочет немного развлечься. Она снова на охоте. Очевидно, Дженнифер показывает Бену, кого он потерял", — сообщил источник изданию.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Ранее, 12 ноября, Фокус писал о том, что Бен Аффлек часто расстроен из-за Дженнифер Лопес. Актера утомили частые вопросы о певице. Он хочет побыстрее оставить прошлое в прошлом.