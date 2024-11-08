55-летняя Дженнифер Лопес появилась в Лондоне в очень коротком и открытом платье (фото)

После расставания с Беном Аффлеком Джей Ло окунулась в работу с головой.

Дженнифер Лопес продолжает промотур фильма "Неудержимый" режиссера Уильяма Голденберга. В спортивной драме она сыграла одну из ключевых ролей и теперь путешествует по крупным городам мира, представляя картину публике и появляясь перед камерами в очень соблазнительных и смелых нарядах. Очередную порцию фото из Лондона дива опубликовала в соцсетях, представ перед поклонниками в откровенном наряде.

55-летняя звезда появилась на показе в Cineworld Leicester Square, надев ультракороткое черное платье с очень глубоким декольте и дополнением в виде банта. Образ она дополнила обувью на каблуке и меховым пальто до середины бедра. В руках американка держала черный клатч.

Свой образ Дженнифер лополнила меховым пальто Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

После показа актриса приехала в отель Soho, где пообщалась с журналистами.

Позже Джей Ло поделилась снимком, где позирует в ансамбле с хищным принтом: высоких сапогах, удлиненном блейзере и водолазке.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Ее выход в свет произошел после того, как она призналась, что у нее было сложное время после подачи заявления на развод с Беном. По ее словам, она с нетерпением ждет возможности "сбавить темп" и провести время со своей семьей на Рождество, включая 16-летних близнецов Макса и Эмми, сестер и мать.

"Это был довольно напряженный год для меня, и я с нетерпением жду возможности провести время со своими детьми и семьей, переехав с Восточного побережья. Праздники — это такое особенное время для нас, и они всегда были таковыми с тех пор, как я была маленькой девочкой. И я с нетерпением жду тех моментов, когда я могу быть со своими сестрами и просто расслабиться, повеселиться и создать новые воспоминания. Мы не видимся весь год, поэтому мы как бы наверстываем упущенное. Это просто прекрасное время. Мне это очень нравится", – призналась она.

Ранее Бен Аффлек, который вместе с Мэттом Деймоном является продюсером спортивного байопика, похвалил игру бывшей жены. Джей Ло уже отреагировала на его слова.

Напомним, Фокус писал, что Дженнифер Лопес вышла в свет в ультракоротком наряде.