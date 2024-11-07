Одинокая Дженнифер Лопес поделилась своими планами на Рождество

Джей Ло, переживающая свой четвертый развод, решила сосредоточиться на самых близких людях: детях, матери и сестрах. По ее словам, для нее Рождество – самый семейный праздник.

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес следующее Рождество проведет без любимого мужчины, но в кругу своих детей, сестер и матери. Об этом она рассказала в беседе с People.

"Я с нетерпением жду возможности провести время со своими детьми и семьей, которые приехали с Восточного побережья. Праздники – это такое особенное время для нас, и они всегда были такими с тех пор, как я была маленькой девочкой. И я с нетерпением жду тех моментов, когда я могу быть со своими сестрами, просто расслабиться, повеселиться и создать новые воспоминания", – подчеркнула Джей Ло.

По ее словам, она обожает предрождественский период и сам праздник.

"Мне нравятся все эти украшения, горячий шоколад, музыка и еда, и я из тех людей, которые действительно пытаются сделать все как в книге сказок для своих детей со всеми этими вещами. Я обожаю праздники", — сказала она.

Дженнифер Лопес на премьере фильма "Неудержимый" в Лондоне

После расставания с Беном Аффлеком Дженнифер сосредоточилась на своей духовности и воссоединении со своим внутренним "я".

"Я думаю, что во многом это связано с более глубокой связью с собой и с Богом, с тем, чтобы убедиться, что мы сверяемся с собой, чтобы мы могли быть прекрасными для всех, кого мы любим вокруг нас", – говорит звезда.

Сейчас в ее планах – возвращение на сцену, расширение своих творческих границ и дальнейшее развитие. И речь – не только о пении, но и об актерстве, а также бизнесе, ведь Лопес является основательницей косметического бренда JLo Beauty.

"Я хочу продолжать бросать себе вызов, развиваться и пробовать что-то новое, оставаясь при этом верной себе и тем, кого я люблю", – призналась Лопес.

Сейчас знаменитость занята продвижением фильма "Неудержимый", в котором сыграла одну из ролей. На показах она появляется в роскошных и очень смелых образах, включая ультракороткие юбки, шорты, облегающие платья.

Ранее Фокус писал, почему Бен Аффлек публично похвалил Дженнифер Лопес.