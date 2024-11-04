55-летняя Дженнифер Лопес появилась у самолета в ультракоротком наряде (фото)

Джей Ло поставила личную жизнь на паузу и демонстрирует образ уверенной в себе и самодостаточной женщины, подчеркивая его умелым выбором одежды.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая в августе подала на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака, не унывает. Несмотря на то, что ее сердце сейчас свободно, знаменитость не изменяет себе в любви к стильным и дорогим нарядам, а фигура, которой могут позавидовать более молодые девушки, позволяет ей не ограничивать себя в выборе ансамблей. Одним из них она похвасталась на своих страницах в соцсетях.

На снимках Лопес позирует в сером костюме от Dior, состоящем из короткого приталенного жакета и очень короткой юбки с запахом. Образ она дополнила черной стеганной сумочкой и оригинальными сапогами с открытой пяткой.

Дженнифер Лопес в образе от Dior Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На одном из фото звезда позирует, стоя на трапе частного самолета. Ее волосы свободно спадают ей на плечи, а черты лица подчеркнуты едва заметным макияжем.

Примечательно, что на пальце артистки нет бриллиантового обручального кольца, которое она сняла только после того, как стало известно о разводе. Вместо него она надела на пальцы несколько других колец, инкрустированных драгоценными камнями.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Снимки Дженнифер подписала очень коротко: "Dior", добавив эмодзи в виде самолета.

Ранее сообщалось, что бывший муж Дженнифер Лопес Охани Ноа обвинил Шона "Дидди" Комбса в разводе.

"Когда Sony пришла и заплатила ей миллионы, которые она получила, там был Puffy [Комбс], который собирался стать одним из продюсеров нескольких треков в первом альбоме On The 6. Тут начались обман, ложь, разлука", — сказал актер.

Напомним, Фокус писал, что Дженнифер Лопес в 2025 году планирует наверстать упущенные моменты в карьере. Она разочарована воссоединением с Беном и теперь хочет побыть одна.