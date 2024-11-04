55-річна Дженніфер Лопес з'явилася біля літака в ультракороткому вбранні (фото)

Джей Ло поставила особисте життя на паузу і демонструє образ впевненої в собі самодостатньої жінки, підкреслюючи його вмілим вибором одягу.

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Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес, яка в серпні подала на розлучення з Беном Аффлеком після двох років шлюбу, не сумує. Незважаючи на те, що її серце зараз вільне, знаменитість не зраджує собі в любові до стильного і дорогого вбрання, а фігура, якій можуть позаздрити молодші дівчата, дає їй змогу не обмежувати себе у виборі ансамблів. Одним із них вона похвалилася на своїх сторінках у соцмережах.

На знімках Лопес позує в сірому костюмі від Dior, що складається з короткого приталеного жакета і дуже короткої спідниці із запахом. Образ вона доповнила чорною стьобаною сумочкою і оригінальними чобітьми з відкритою п'ятою.

Дженніфер Лопес в образі від Dior Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На одному з фото зірка позує, стоячи на трапі приватного літака. Її волосся вільно спадає їй на плечі, а риси обличчя підкреслені ледь помітним макіяжем.

Примітно, що на пальці артистки немає діамантової обручки, яку вона зняла тільки після того, як стало відомо про розлучення. Замість неї вона одягла на пальці кілька інших каблучок, інкрустованих коштовним камінням.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Знімки Дженніфер підписала дуже коротко: "Dior", додавши емодзі у вигляді літака.

Раніше повідомлялося, що колишній чоловік Дженніфер Лопес Охані Ноа звинуватив Шона "Дідді" Комбса в розлученні.

"Коли Sony прийшла і заплатила їй мільйони, які вона отримала, там був Puffy [Комбс], який збирався стати одним із продюсерів кількох треків у першому альбомі On The 6. Тут почалися обман, брехня, розлука", — сказав актор.

Нагадаємо, Фокус писав, що Дженніфер Лопес у 2025 році планує надолужити втрачені моменти в кар'єрі. Вона розчарована возз'єднанням з Беном і тепер хоче побути одна.