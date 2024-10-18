Дженніфер Лопес планує грандіозне повернення

Джей Ло вирішила показати, що невдачі в особистому житті не зламали її, і має намір здивувати світ.

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55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, для якої 2024 рік видався не найлегшим, вирішила реабілітуватися у 2025. Про це в коментарі Daily Mail розповів близький друг зірки.

"Вона хоче, щоб наступний рік став її найкращим роком, щоб показати світу, що її паршиве особисте життя не зламало її. Вона підніметься", — заявив він.

За словами джерела, Джей Ло "зробить два важливі кроки в новому році, які пов'язані з підвищенням її популярності". Зокрема, вона хоче поборотися за "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану ("Нестримний"). Аффлек є одним із продюсерів цього фільму разом зі своїм приятелем Меттом Деймоном. Обидва мають намір підтримати Дженніфер у її спробі отримати золоту статуетку.

"Вона сенсаційна в цьому фільмі, я бачив фільм, і вау, вона справляється. Я думаю, що багато хто недооцінив її акторські здібності, оскільки вона така гламурна. Але цей фільм — дзвінок для пробудження, типу, гей, хлопці, вона дійсно може грати до упаду. Джен хотіла отримати "Оскар" за "Стриптизерок" і відчувала, що заслужила на нього, і вона на нього загалом заслужила, але проти неї є упередження. Є надія, що вона отримає золото за "Нестримного".

Допомагає те, що тепер її вважають жертвою в розлученні з Аффлеком. Я думаю, що журі може захотіти дати їй нагороду зараз, вони відчувають, що вона через багато що пройшла", — зазначає інформатор.

Співачка також вирушить у турне Greatest Hits влітку 2025 року. Цього року вона скасувала гастролі через розлучення і бажання більше часу провести із сім'єю.

"Коли Джен скасувала свій тур на початку цього року, вона мала намір зробити це 2025 року, тож це вже давно було в планах. Це, безумовно, буде тур найкращих хітів з усім цим сліпучим блиском. Вона буде одягатися в усі ці сексуальні вбрання і матиме приголомшливий вигляд", — додав друг Джей Ло.

Він припустив, що на сцену разом із нею вийдуть і деякі зірки першої величини.

У розкладі на 2025 рік — і її фільм "Поцілунок жінки-павука". Це адаптація бродвейського мюзиклу 1993 року Джона Кандера, Фреда Ебба і Терренса Макналлі, який, зі свого боку, був заснований на романі Мануеля Пуїга 1976 року. Лопес грає головну роль і допомагала продюсувати його разом з Аффлеком.

Раніше історія була адаптована для фільму 1985 року з Вільямом Гертом, Раулем Хуліа і Сонею Брагою в головних ролях.

Крім зйомок і концертів, Лопес має намір і далі розвивати свій бізнес. У неї вийде новий продукт для JLo Beauty, а також вона займається брендом слабоалкогольних напоїв.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес вперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком. Вона подала на розлучення 20 серпня, у другу річницю їхнього весілля. Пара з квітня не живе разом, намагається продати свій величезний особняк, а Аффлек уже купив для себе нову нерухомість.