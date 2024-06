Дженніфер Лопес скасувала свій тур: що стало причиною

Останніми місяцями Дженніфер терпить низку невдач не тільки в особистому житті, а й у кар'єрі.

54-річна співачка Дженніфер Лопес скасувала свій тур "This Is Me… Now", повідомляє Variety. Своє рішення Джей Ло пояснила бажанням більше часу провести із сім'єю та друзями.

"Тур, про який було оголошено в лютому, став частиною "This Is Me… Now", масштабного, хвалебного і, чесно кажучи, доволі зарозумілого альбому/туру/проєкту з двох фільмів, присвяченого головним чином їй самій та її романтичному возз'єднанню з актором Беном Аффлеком", — зазначає видання.

Однак якщо фільми ще мали якийсь успіх, то альбом з тріском провалився, і незабаром поповзли чутки про те, що продажі квитків на турне йшли дуже погано. Це підтверджують і таблиці розсадження Ticketmaster, які, поряд з інсайдерськими звітами та чутками, є єдиним способом для більшості людей побачити, як продається тур.

Щоб врятувати становище, Лопес непомітно перейменувала тур на "This Is Me… Live": The Greatest Hits, щоб він більше присвячувався головним хітам її кар'єри, ніж новому альбому. Це дещо пожвавило продажі квитків, але ненадовго. У результаті все закінчилося передбачувано — команда артистки оголосила про скасування туру.

"Жодної причини для цієї необхідності офіційно не було заявлено ("більше часу з сім'єю" — зазвичай так кажуть політики або генеральні директори, коли вони йдуть зі своїх постів з інших, набагато більш неприємних причин), але таблоїди поспішили пов'язати це з чутками, що вона і Аффлек розлучаються. Джерела, близькі до співачки, відразу ж стали наполягати на тому, наскільки добре тур проходить на таких ринках, як Нью-Йорк і Лос-Анджелес, уникаючи водночас того, наскільки катастрофічним він був, мабуть, на більшості інших майданчиків", — зазначають оглядачі.

З ними згодні й шанувальники артистки, які скептично сприйняли причину скасування виступів.

Раніше повідомлялося, що організатор туру Live Nation та його менеджери переконували співачку скасувати тур, проте Лопес не погоджувалася.

"Live Nation дуже стурбована відсутністю проданих квитків і не хоче, щоб Джен почувалася ніяково, коли вона вийде і побачить порожні місця на стадіонах, на яких вона збирається виступати. Але у Джен занадто багато гордості, щоб скасувати це, тому зараз буде те, що буде, вони не зможуть переконати її змінити курс", — говорили інформатори.

Крім скасування туру, Джей Ло спіткало ще кілька невдач. Так, критики прохолодно зустріли науково-фантастичний серіал "Атлас", де вона зіграла головну роль, а в Лос-Анджелесі під загрозою скорочення опинилися 90 її концертів, за які їй обіцяли $90 мільйонів.

Нагадаємо, Фокус писав, що друзі Бена Аффлека і Дженніфер Лопес оцінили шанси пари врятувати шлюб.