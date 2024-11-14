"Це буде мій останній концерт": Христина Соловій заявила, що більше не буде виступати на сцені

Соловій оголосила, що бере перерву у концертах. За словами співачки, її виступ у Києві стане останнім.

Співачка Христина Соловій заявила, що бере паузу в концертній діяльності на невизначений період. Заява пролунала на фоні її всеукраїнського туру, який вже майже добігає кінця. Про це зірка повідомила в новому пості в Instagram.

"Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві 4 грудня буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період", — заявила артистка.

При цьому, 31-річна співачка не забула про хейтерів, яким порадила "не спішити тішитися". Соловій додала, що "сповнена натхнення і сил" та загадково натякнула на роботу над новим альбомом.

"І я відчуваю, що настав час втілити це у новий матеріал", — розповіла Соловій.

Раніше Фокус писав про те, що на Христину Соловій склали адмінпротокол через хуліганство. Причиною стала нецензурна лайка на одному з концертів співачки. Суд визнав артистку не винною.