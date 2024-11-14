"Это будет мой последний концерт": Кристина Соловий заявила, что больше не будет выступать на сцене

Соловий объявила, что берет перерыв в концертах. По словам певицы, ее выступление в Киеве станет последним.

Певица Кристина Соловий заявила, что берет паузу в концертной деятельности на неопределенный период. Заявление прозвучало на фоне ее всеукраинского тура, который уже почти подходит к концу. Об этом звезда сообщила в новом посте в Instagram.

"Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве 4 декабря будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период", — заявила артистка.

При этом, 31-летняя певица не забыла о хейтерах, которым посоветовала "не спешить радоваться". Соловий добавила, что "полна вдохновения и сил" и загадочно намекнула на работу над новым альбомом.

"И я чувствую, что пришло время воплотить это в новый материал", — рассказала Соловий.

Ранее Фокус писал о том, что на Кристину Соловий составили админпротокол из-за хулиганства. Причиной стала нецензурная брань на одном из концертов певицы. Суд признал артистку не виновной.