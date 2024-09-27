Нецензурная лексика на концерте в Черноморске — суд вынес постановление Кристине Соловий

Кристина Соловий явилась в суд, чтобы отстоять свою честь и достоинство в обвинениях в хулиганстве.

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Суд признал невиновной 31-летнюю певицу Кристину Соловий, на которую составили админпротокол, из-за употребления на концерте в городе Черноморск нецензурной лексики. Об этом артистка сообщила у себя на странице в Инстаграм.

В частности, событие имело место 26 июля в городе Черноморск. Тогда во время выступления артистка решила высказаться о прежнем названии городе Ильичевск назвав его нецензурной бранью.

"А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х*йня", — сказала тогда Соловий.

Из-за высказывания певицы в обществе возникла дискуссия, поэтому часть слушателей осудили Соловий за сказанное. Тогда же культурный менеджер фестиваля "Виделкаfest" Сергей Гнездилов стал на сторону артистки и заявил, что не считает, что на сцене случилось что-то крайне негативное, ведь обсценная лексика давно "легализована" в нашем обществе.

Впрочем, впоследствии несколько местных жителей написали заявление в полицию за нарушение общественного порядка и использование ненормативной лексики в публичных местах. Тогда же полиция пригласила Кристину Соловий и составила на нее протокол по статье 173 КУоАП — мелкое хулиганство.

Уже сегодня, 27 сентября, Ильичевский городской суд Одесской области закрыл производство в отношении Кристины Соловий на основании п. 1 ст. 247 КУоАП, в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

В своем выступлении перед судьей Кристина Соловий не признала свою вину и в очередной раз назвала город Ильичевск нецензурной бранью, также артистка обосновала сказанное на концерте.

"Я убеждена, что община города Черноморск является сознательной и визионерской, которая в авангарде одной из первых после Революции Достоинства начала процесс декоммунизации, чтобы творить будущее Украины с новыми смыслами. 26 июля 2024 года в предисловии песни "Черноморец" я почувствовала неистовую ярость от трагедии, что украинский город сколько лет носил имя террориста Ильича Ленина. Эта ненависть вербализовалась собственно в лексику, которая мне, как литературоведу по специальности в моменте показалась наиболее уместной. И я обосную почему. Сегодня уже каждый украинец через призму нашей истории понимает, что Ильич Ленин — это тот самый Путин, у которого получилось. Получилось оккупировать и укротить Украину. И если украинский народ в Харькове создал песню, которую теперь знает каждый украинский ребенок, напевая: "путин -х*йло", то я считаю, что как представительница украинского народа, имею право называть все, что связано с предыдущим Путиным — Ильичом Лениным, цитирую себя: "х*йней", — пояснила Соловий.

Напомним, ранее мы писали, что Кристину Соловий будут судить после выступления на фестивале.

Кроме этого, Фокус писал, что известно о скандале в Черноморске.