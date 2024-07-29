Христину Соловий будут судить после выступления на фестивале: реакция певицы (фото)

Артистка резко прокомментировала прежнее название Черноморска — Ильичевск. Интересно, что судить ее будет Ильичевский суд, который до сих пор не декоммунизировали.

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На украинскую певицу Христину Соловий составили админпротокол из-за ругани во время выступления в Черноморске. Об этом hromadske сообщили организаторы фестиваля и полиция Одесской области.

Артистка накануне выступила на фестивале "виделкаfest" и пообщалась с местными жителями. Соловий спросила, как они относились к предыдущему названию города Ильичевск.

"А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х**ня", — сказала со сцены Соловий.

Сергей Гнездилов, менеджер события, рассказал, что после поступления в полицию ряда заявлений от местных жителей с жалобами на Христину Соловий за использование ненормативной лексики в публичном месте на нее был составлен админпротокол по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство. Теперь украинской знаменитости грозит штраф. В частности, это могут быть общественные работы или исправительные с отчислением 20% заработка, или 15 суток админареста.

Христина Соловий в Черноморске

Интересно, что судить артистку будет Ильичевский городской суд, который до сих пор не переименовали, в отличие от самого города Черноморск.

"Прозвучал, к сожалению, мат со сцены, без дисклеймера. Позиция нашего фестиваля заключается в том, что мы не против обсценной лексики, но нужно перед выступлением об этом говорить, предупреждать посетителей", — отметил Гнездилов.

Тем временем сама Христина Соловий с юмором отреагировала на обвинения в нарушении правопорядка.

"Куплю или приму в подарок экземпляр украинской обсценной лексики. Нигде не могу найти, раскупили матерные украинцы", — написала артистка.

Христина Соловий

Напомним, Христина Соловий высказалась о гибели Ирины Фарион.

Ранее Фокус писал об откровениях Христины Соловий относительно ее отношений с Сергеем Жаданом.