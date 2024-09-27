Нецензурна лайка на концерті у Чорноморську: суд прийняв рішення щодо Христини Соловій

Христина Соловій з'явилася до суду, аби відстояти свою честь та гідність у звинуваченнях у хуліганстві.

Related video

Суд визнав не винною 31-річну співачку Христину Соловій, на яку склали адмінпротокол, через вживання на концерті у місті Чорноморськ нецензурної лексики. Про це артистка повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

Подія мала місце 26 липня у місті Чорноморськ. Тоді під час виступу артистка вирішила висловитися про колишню назву міста — Іллічівськ, назвавши його нецензурною лайкою.

"А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня", — сказала тоді Соловій.

Через висказування співачки в суспільстві виникла дискусія, тому частина слухачів засудили Соловій за сказане.Тоді ж культурний менеджер фестивалю "Виделкаfest" Сергій Гнезділов став на бік артистки і заявив, що не вважає, що на сцені трапилося щось вкрай негативне, адже обсценна лексика давно "легалізована" в нашому суспільстві.

Втім, згодом кілька місцевих жителів написали заяву до поліції за порушення громадського порядку та використання ненормативної лексики в публічних місцях. Тоді ж поліція запросила Христину Соловій та склала на неї протокол за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

Вже сьогодні, 27 вересня, Іллічівський міський суд Одеської області закрив провадження відносно Христини Соловій на підставі п. 1 ст.247 КУпАП, у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

У своєму виступі перед суддею Христина Соловій не визнала свою провину і вчергове назвала місто Іллічівськ нецензурною лайкою, також артистка обґрунтувала сказане на концерті.

"Я переконана, що громада міста Чорноморськ є свідомою і візіонерською, яка в авангарді однією з перших після Революції Гідності почала процес декомунізації, щоб творити майбутнє України з новими сенсами. 26 липня 2024 року у передмові пісні "Чорноморець" я відчула несамовиту лють від трагедії, що українське місто скільки років носило ім’я терориста Ілліча Лєніна. Ця ненависть вербалізувалася власне у лексику, яка мені, як літературознавці за фахом у моменті здалась найбільш доречною. І я обґрунтую чому. Сьогодні вже кожен українець через призму нашої історії розуміє, що Ілліч Ленін — це той самий Путін, у якого вийшло. Вийшло окупувати та приборкати Україну. І, якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи: "путін -х*йло", то, я вважаю, що як представниця українського народу, маю право називати все, що пов’язано з попереднім Путіним — Іллічом Лєніним, цитую себе: "х*йнею"", — пояснила Соловій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христину Соловій судитимуть після виступу на фестивалі.

Крім цього, Фокус писав, що відомо про скандал у Чорноморську.