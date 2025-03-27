Зірка "Ейфорії" скасувала своє весілля

Кар'єра актриси пішла в гору, а її наречений більше часу хоче проводити разом. Весілля пари мало відбутися цієї весни, але тепер невідомо, коли вони зв'яжуть себе узами шлюбу.

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27-річна американська акторка Сідні Суїні, найбільш відома своєю роллю в серіалі "Ейфорія", скасувала весілля з 41-річним бізнесменом Джонатаном Давіно, з яким зустрічається з 2018 року. Причиною стали "серйозні проблеми", пише Us Weekly з посиланням на свої джерела.

"У Сідні та Джонатана були серйозні проблеми, але вони не повністю розлучилися. Зараз усе не так добре, але вони поки що не здаються. Вони працюють над своїми стосунками, але поки що скасували весілля", — розповів інсайдер.

За його словами, закохані мали одружитися цієї весни, але всі весільні плани відтоді "зайшли в глухий кут", і вони "не обговорюють це".

"Сідні хотіла все скасувати і не могла впоратися зі стресом", — додав співрозмовник таблоїду, наголосивши, що надзвичайно завантажена кар'єра Суїні нібито спричинила напругу в їхньому романі. Актриса впивається тим, що її справи пішли в гору, і активно знімається, а Джонатан хотів би, щоб вони могли проводити більше часу разом.

"Між ними завжди все напружено, коли вона просуває фільм, тому що вона повинна приділяти всю свою увагу проєкту. А люди завжди міркують про їхні стосунки і про близькість Сідні зі своїми колегами", — наголосив інформатор.

Сідні та Джонатан зустрічаються з 2018 року Фото: Getty

Акторка спровокувала чутки про розрив на початку цього місяця, коли стало відомо, що вона живе окремо від Давіно майже місяць, хоча він і відвідував наречену в її будинку в Лос-Анджелесі за $6 млн.

Суїні підігріла підозри після того, як видалила фотографію бізнесмена зі свого Instagram. На оригінальному знімку, опублікованому перед новим роком, вона цілує нареченого в оточенні друзів.

Востаннє пару фотографували разом 20 січня.

Суїні в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що дуже боїться втратити все, що в неї є. Коли її батьки збанкрутували, страх безгрошів'я "назавжди залишиться з нею".

"Я з сім'ї, де я бачила, як мої батьки втратили все, і я нажахана цим. Цей страх назавжди залишиться в мені. Я дуже економна. Я не просто витрачаю гроші. Мені подобається інвестувати. Мені подобається робити, сподіваюся, розумний вибір, використовуючи зароблені гроші. Але я не думаю, що коли-небудь відчую себе комфортно", — заявила актриса.

Раніше Фокус писав, що Сідні Суїні відповіла на критику її зовнішності і таланту.