Сідні Свіні знялася у фотосесії для модного глянцю і розповіла про свій страх (фото)

Сім'я актриси свого часу стала банкрутом. За словами Сінді Свіні, страх безгрошів'я "назавжди залишиться з нею".

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Популярна американська акторка Сідні Свіні знялася у фотосесії для журналу Glamour. Зірка в інтерв'ю модному виданню розповіла про своє дитинство і зізналася, що найбільше боїться втратити.

На одному знімку Свіні позувала в яскравій рудій перуці і шкіряному бордовому костюмі з укороченим топом. На іншому — у відвертому облягаючому боді з латексу і прозорій спідниці на тлі червоного дивана, а на третьому вона постала в елегантній рожевій мінісукні і довгих чорних шкіряних рукавичках, демонструючи свої витончені риси обличчя.

Після гламурної фотосесії зірка "Ейфорії" поділилася моментами свого важкого дитинства та розповіла про сімейну травму. 27-річна Сідні зізналася, що "боїться втратити все", як це сталося свого часу з її батьками. За її словами, переживши банкрутство своєї сім'ї, страх безгрошів'я "назавжди залишиться з нею".

"Я з сім'ї, де я бачила, як мої батьки втратили все, і я в жаху від цього. Цей страх назавжди залишиться в мені. Я дуже економна. Я не просто витрачаю гроші. Мені подобається інвестувати. Мені подобається робити, сподіваюся, розумний вибір, використовуючи зароблені гроші. Але я не думаю, що коли-небудь відчую себе комфортно", — зізналася актриса.

Кінозірка заявила, що їй все ще "дивно", коли люди називають її "успішною", попри її постійні досягнення. Вона додала: "Це дивне відчуття, коли люди кажуть: "О, ти успішна". Але насправді це не так, тому що мені хочеться ще дуже багато чого домогтися і досягти. Мені здається, що я ледь торкнулася поверхні того, що мені хотілося б зробити у своєму житті".

Раніше, 22 квітня, Фокус писав про те, що Сідні Свіні насолоджується безтурботним відпочинком у Мексиці.