Сидни Суини снялась в фотосессии для модного глянца и рассказала о своем страхе (фото)

Семья актрисы в свое время стала банкротом. По словам Синди Суини, страх безденежья "навсегда останется с ней".

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Популярная американская актриса Сидни Суини снялась в фотосессии для журнала Glamour. Звезда в интервью модному изданию рассказала о своем детстве и призналась, что больше всего боится потерять.

На одном снимке Суини позировала в ярком рыжем парике и кожаном бордовом костюме с укороченным топом. На другом — в откровенное облегающем боди из латекса и прозрачной юбке на фоне красного дивана, а на третьем она предстала в элегантном розовом мини-платье и длинных черных кожаных перчатках, демонстрируя свои точеные черты лица.

После гламурной фотосессией звезда "Эйфории" поделилась моментами своего трудного детства и рассказала о семейной травме. 27-летняя Сидни призналась, что "боится потерять все", как это произошло в свое время с ее родителями. По ее словам, пережив банкротство своей семьи, страх безденежья "навсегда останется с ней".

"Я из семьи, где я видела, как мои родители потеряли все, и я в ужасе от этого. Этот страх навсегда останется во мне. Я очень экономная. Я не просто трачу деньги. Мне нравится инвестировать. Мне нравится делать, надеюсь, разумный выбор, используя заработанные деньги. Но я не думаю, что когда-нибудь почувствую себя комфортно", — призналась актриса.

Кинозвезда заявила, что ей все еще "странно", когда люди называют ее "успешной", несмотря на ее постоянные достижения. Она добавила: "Это странное чувство, когда люди говорят: "О, ты успешна". Но на самом деле это не так, потому что мне хочется еще очень многого добиться и достичь. Мне кажется, что я едва коснулась поверхности того, что мне хотелось бы сделать в своей жизни".

Ранее, 22 апреля, Фокус писал о том, что Сидни Суини наслаждается беззаботным отдыхом в Мексике.