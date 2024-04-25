"Больше не понимают меня": Сидни Суини откровенно рассказала о своей семье (фото)

Актриса фильмов "Кто угодно, кроме тебя" и "Безупречная" выросла в Айдахо. Родители Синди Суини давно развелись, у нее есть младший брат.

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Знаменитая американская актриса Сидни Суини сейчас находится на вершине Голливуда. Знаковые роли в "Эйфории", "Однажды в Голливуде", "Кто угодно, кроме тебя", "Мадам Паутина" прославили ее на весь мир, но ранее она была девушкой из маленького городка, сообщает Hello Magazine.

26-летняя актриса родилась в Спокане, штат Вашингтон, 12 сентября 1997 года и выросла в Айдахо. Синди как-то отметила, что уже давно отошла от прежней жизни: "Когда я прихожу домой, моя семья больше не понимает меня и мир, в котором я нахожусь. Моя теперешняя жизнь сильно отличаются от того, как живут люди в моем городке. Я нахожусь в этом промежуточном месте, где мне кажется, что ни одна сторона меня не понимает".

Родители Сидни Суини

Сидни родилась в семье Лизы Суини, бывшего адвоката по уголовным делам, и Стивена Суини, который работает в гостиничном сервисе. По словам актрисы, она с юных лет ясно дала понять своим родителям, что хочет продолжить актерскую карьеру. Они не сразу поддержали стремление дочери к славе. Когда Сидни была подростком, ее родители развелись и сообщили о банкротстве.

Семья Синди Суини Фото: instagram.com/trent_sweeneyy

"Мои родители пожертвовали многим, чтобы поддержать мою мечту, и они так много потеряли во время этого. Я, будучи старшим ребенком, чувствую ответственность… Но это нормально", — поделилась знаменитость.

После развода ее отец покинул маленький городок в Айдахо. Он живет в другой стране и не поддерживает связь с семьей. "Он живет на ранчо в Мексике, и у него нет интернета или сотовой связи. Я знаю, что он гордится мной", — сообщила Синди. Ее мать Лиза завершила юридическую практику и вышла на пенсию.

Брат Синди Суини Трент с мамой Фото: instagram.com/trent_sweeneyy

Брат Сидни Суини

У актрисы есть младший брат Трент Суини. Хотя точно неясно, сколько лет Тренту, в 2018 году он был студентом Университета Гонзага в Спокане, и его Instagram пестрит постами поддержки старшей сестры.

Синди Суини с братом Трентом Фото: instagram.com/trent_sweeneyy

Известно, что Трент также пробовал себя в актерском мастерстве, когда семья переехала в Лос-Анджелес, чтобы Сидни могла продолжить свою актерскую карьеру, но в 2020 году он вместо этого прошел военную подготовку и теперь служит в ВВС США.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что голливудский продюсер подвергла критике Синди Суини. Кэрол Баум назвала ее "некрасивой" и актрисой, которая "не умеет играть".