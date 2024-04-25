"Більше не розуміють мене": Сідні Свіні відверто розповіла про свою сім'ю (фото)

Акторка фільмів "Люблю тебе ненавидіти" й "Бездоганна" виросла в Айдахо. Батьки Сідні Свіні давно розлучилися, у неї є молодший брат.

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Знаменита американська акторка Сідні Свіні зараз перебуває на вершині Голлівуду. Знакові ролі в "Ейфорії", "Одного разу в Голлівуді", "Люблю тебе ненавидіти", "Мадам Павутина" прославили її на весь світ, але раніше вона була дівчиною з маленького містечка, повідомляє Hello Magazine.

26-річна акторка народилася в Спокані, що в штаті Вашингтон, 12 вересня 1997 року та виросла в Айдахо. Сідні якось зазначила, що вже давно відійшла від колишнього життя: "Коли я приходжу додому, моя сім'я більше не розуміє мене та світ, у якому я перебуваю. Моє теперішнє життя сильно відрізняються від того, як живуть люди в моєму містечку. Я перебуваю в цьому проміжному місці, де мені здається, що жодна сторона мене не розуміє".

Батьки Сідні Свіні

Сідні народилася в сім'ї Лізи Свіні, колишньої адвокатки в кримінальних справах, і Стівена Свіні, який працює в готельному сервісі. За словами акторки, вона з юних років ясно дала зрозуміти своїм батькам, що хоче продовжити акторську кар'єру. Вони не одразу підтримали прагнення доньки до слави. Коли Сідні була підлітком, її батьки розлучилися та повідомили про банкрутство.

Сім'я Сідні Свіні Фото: instagram.com/trent_sweeneyy

"Мої батьки пожертвували багато чим, щоб підтримати мою мрію, і вони так багато втратили під час цього. Я, будучи старшою дитиною, відчуваю відповідальність… Але це нормально", — поділилася знаменитість.

Після розлучення її батько покинув маленьке містечко в Айдахо. Він живе в іншій країні та не підтримує зв'язок із сім'єю. "Він живе на ранчо в Мексиці, і в нього немає інтернету або стільникового зв'язку. Я знаю, що він пишається мною", — повідомила Сідні. Її мати Ліза завершила юридичну практику та вийшла на пенсію.

Брат Сідні Свіні Трент із мамою Фото: instagram.com/trent_sweeneyy

Брат Сідні Свіні

В акторки є молодший брат Трент Свіні. Хоча точно незрозуміло, скільки років Тренту, 2018 року він був студентом Університету Гонзага в Спокані, і його Instagram рясніє постами на підтримку старшої сестри.

Сідні Свіні з братом Трентом Фото: instagram.com/trent_sweeneyy

Відомо, що Трент також пробував себе в акторській майстерності, коли сім'я переїхала до Лос-Анджелеса, щоб Сідні могла продовжити свою акторську кар'єру, але 2020 року він замість цього пройшов військовий вишкіл і тепер служить у ВПС США.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що голлівудська продюсерка розкритикувала Сінді Свіні. Керол Баум назвала її "некрасивою" та акторкою, яка "не вміє грати".