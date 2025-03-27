Звезда "Эйфории" отменила свою свадьбу

Карьера актрисы пошла в гору, а ее жених больше времени хочет проводить вместе. Свадьба пары должна была состояться этой весной, но теперь неизвестно, когда они свяжут себя узами брака.

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27-летняя американская актриса Сидни Суини, наиболее известная своей ролью в сериале "Эйфория", отменила свадьбу с 41-летним бизнесменом Джонатаном Давино, с которым встречается с 2018 года. Причиной стали "серьезные проблемы", пишет Us Weekly со ссылкой на свои источники.

"У Сидни и Джонатана были серьезные проблемы, но они не полностью расстались. Сейчас все не так хорошо, но они пока не сдаются. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу", – рассказал инсайдер.

По его словам, влюбленные должны были пожениться этой весно, но все свадебные планы с тех пор "зашли в тупик", и они "не обсуждают это".

"Сидни хотела все отменить и не могла справиться со стрессом", – добавил собеседник таблоида, подчеркнув, что чрезвычайно загруженная карьера Суини якобы вызвала напряжение в их романе. Актриса упивается тем, что ее дела пошли в гору, и активно снимается, а Джонатан хотел бы, чтобы они могли проводить больше времени вместе.

"Между ними всегда все напряженно, когда она продвигает фильм, потому что она должна уделять все свое внимание проекту. А люди всегда рассуждают об их отношениях и о близости Сидни со своими коллегами", – подчеркнул информатор.

Сидни и Джонатан встречаются с 2018 года Фото: Getty

Актриса спровоцировала слухи о разрыве в начале этого месяца, когда стало известно, что она живет отдельно от Давино почти месяц, хотя он и навещал невесту в ее доме в Лос-Анджелесе за $6 млн.

Суини подогрела подозрения после того, как удалила фотографию бизнесмена из своего Instagram. На оригинальном снимке, опубликованном перед новым годом она целует жениха в окружении друзей.

В последний раз пару фотографировали вместе 20 января.

Суини в одном из недавних интервью призналась, что очень боится потерять все, что у нее есть. Когда ее родители обанкротились, страх безденежья "навсегда останется с ней".

"Я из семьи, где я видела, как мои родители потеряли все, и я в ужасе от этого. Этот страх навсегда останется во мне. Я очень экономная. Я не просто трачу деньги. Мне нравится инвестировать. Мне нравится делать, надеюсь, разумный выбор, используя заработанные деньги. Но я не думаю, что когда-нибудь почувствую себя комфортно", — заявила актриса.

Ранее Фокус писал, что Сидни Суини ответила на критику ее внешности и таланта.