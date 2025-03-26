Бен Аффлек розповів, за що любить першу дружину, і чому розлучився з Лопес

Оскароносний актор і режисер зберіг теплі стосунки з колишньою дружиною, а останнім часом і зовсім спровокував чутки про можливе возз'єднання з нею.

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Бен Аффлек зізнався, що в його розлученні з Дженніфер Лопес після двох років шлюбу "не було ніякого скандалу, ніякої мильної опери, ніякої інтриги". Про це він розповів у новому номері британського GQ, героєм якого він став.

Актор довго зберігав мовчання з приводу розставання з Лопес після тріумфального возз'єднання, проте тепер зізнається, що причина, через яку він не хоче ділитися цим, "просто трохи бентежить".

"Це здається вразливим", — зазначив він.

Аффлек також розповів про свою участь у документальному фільмі "Найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідалося". Шанувальники поспішили вказати на те, наскільки байдужим він виглядав у документальному фільмі, де він відкрито зізнався, що почувався "некомфортно" перед камерою, і сказав, що вважав їхнє особисте життя "священним".

Шлюб Аффлека і Лопес тривав лише два роки Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Частково це було: "Добре, якщо я збираюся брати участь у цьому, я хочу спробувати зробити це чесно і так, щоб було цікаво". Тому що я думав, що це буде цікаве дослідження", — наголосив Бен.

Він торкнувся і різниці в їхніх темпераментах. Якщо Дженніфер любить обожнювання публіки, то він воліє залишатися більш стриманим і закритим. Зрештою Аффлек підсумував стосунки з Джей Ло словами, що дуже поважає її, а шанувальникам не варто занадто багато читати в їхньому документальному фільмі:

"Я думаю, важливо сказати, що це не було причиною якогось серйозного перелому. Не схоже, що ви можете подивитися цей документальний фільм і сказати: "О, тепер я розумію проблеми, які були у цих двох".

Не оминули журналісти і його першу дружину, актрису Дженніфер Гарнер, яка народила йому в шлюбі трьох дітей. Їхній союз розпався 2015-го.

"Мені дуже пощастило, що у мене справді гарний співбатько і партнер в особі Дженніфер Гарнер, мами дітей, яка дивовижна і чудова, і ми добре працюємо разом", — заявив Бен.

Дженніфер Гарнер народила Бену Аффлеку трьох дітей Фото: Getty Images

Минулого місяця очевидці зняли, як Аффлек обіймав колишню дружину під час гри в пейнтбол. Тоді ж поповзли чутки, що пара може знову возз'єднатися. Шанувальники Гарнер почали всерйоз побоюватися за її стосунки з Джоном Міллером, з яким вона вже понад вісім років.

Своєю чергою бізнесмен, який не в захваті від її спілкування з Беном, все ж не має наміру так просто здаватися і демонструє, що у них з Джен, як і раніше, все добре.

Раніше Фокус писав, чи готова Дженніфер Гарнер кинути нареченого заради Бена Аффлека.