Бойфренд Дженніфер Гарнер відреагував на чутки про возз'єднання акторки з Беном Аффлеком

Джон Міллер не в захваті від зближення своєї дівчини з її колишнім чоловіком і не готовий поступитися нею Бену Аффлеку, який вже розбивав їй серце.

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47-річний генеральний директор CaliBurger Джон Міллер, бойфренд акторки Дженніфер Гарнер, відвідав її в Брентвуді після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про можливе возз'єднання Джен із колишнім чоловіком Беном Аффлеком, пише Daily Mail.

Він був одягнений у сіру футболку, сині джинси, замшеві коричневі черевики і бейсболку.

Своєю появою він подав чіткий сигнал про те, що вони з Гарнер, як і раніше, разом, незважаючи на чутки в пресі. Приводом для останніх стало відео, на якому Бен ніжно обіймав колишню дружину.

Пара грала в пейнтбол у пейнтбольному парку Combat у Кастаїці недалеко від Лос-Анджелеса зі своїми дітьми, Фіном (16 років) і Семом (13 років) Старша донька акторів, 19-річна Вайолет, поїхала навчатися до Єля.

"Чи турбує Джона, коли він бачить, як вони обидва поводяться ніяково? Звичайно. Це торкнеться кого завгодно, але це не новина. У Бена і Джен унікальні стосунки, особливо для колишніх'", — розповів журналістам друг Міллера.

Підприємець і актриса зустрічаються з 2018 року, і нещодавно з'явилися чутки, що пара заручилася. Міллер стійко переніс період, коли Дженніфер всіляко підтримувала колишнього чоловіка під час його проблем у шлюбі з Дженніфер Лопес, і з полегшенням зітхнув, коли ті розлучилися. Однак залишившись холостяком, Аффлек став ще більше часу проводити з дітьми та екс-дружиною, що не подобається навіть такій терплячій людині, як Джон.

Друзі бізнесмена кажуть, що він уникає розмов про актора, де це можливо.

"Джон намагається впоратися зі стосунками Бена і Джен, в основному зберігаючи мовчання, але це дуже важко зробити. Він знає, що Бен має бути поруч як батько, і його це більш ніж влаштовує. Але він хоче бути чоловіком у стосунках. Джон говорить про Бена тільки тоді, коли Джен говорить про Бена або коли їхні діти говорять про нього. Він не порушує цю тему без підказки. Джон поважає Бена, але менше означає більше, тому що Джон хоче Джен для себе. Йому все ще потрібно придумати, як усе це розділити", — зазначають люди з оточення Міллера.

Джон Міллер і Дженніфер Гарнер разом уже сім років

Що стосується Дженніфер Гарнер, то вона "знову боїться закохатися" в колишнього чоловіка. Пара була у шлюбі з 2005 по 2018 рік, і після розлучення Аффлек мав кілька романів, після чого одружився з Дженніфер Лопес. Цей шлюб протримався менше двох років.

"Вона любить Бена, але боїться, що він знову її розчавить. Вона не хоче заліковувати ще одне розбите серце, тому що це занадто багато драми. Плюс вона не хоче, щоб їхні діти побачили другу частину їхньої мами в поганому місці з їхнім батьком. Стільки всього може піти не так, якщо вони возз'єднаються", — кажуть журналістам друзі актриси.

Зі свого боку Дженніфер Лопес "в люті" від зближення Аффлека і Гарнер. Інсайдери зазначають, що припущення про те, що вони відроджують свій роман, "повністю зводять її з розуму".

Раніше Фокус писав, що дочка Бена Аффлека припинила спілкування з Дженніфер Лопес.