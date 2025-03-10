Бойфренд Дженнифер Гарнер отреагировал на слухи о воссоединении актрисы с Беном Аффлеком

Джон Миллер не в восторге от сближения своей девушки с ее бывшим мужем и не готов уступить ее Бену Аффлеку, который уже разбивал ей сердце.

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47-летний генеральный директор CaliBurger Джон Миллер, бойфренд актрисы Дженнифер Гарнер, навестил ее в Брентвуде после того, как в СМИ появилась информация о возможном воссоединении Джен с бывшим мужем Беном Аффлеком, пишет Daily Mail.

Он был одет в серую футболку, синие джинсы, замшевые коричневые ботинки и бейсболку.

Своим появлением он подал четкий сигнал о том, что они с Гарнер по-прежнему вместе, несмотря на слухи в прессе. Поводом для последних послужило видео, на котором Бен нежно обнимал бывшую жену.

Пара играла в пейнтбол в пейнтбольном парке Combat в Кастаике недалеко от Лос-Анджелеса со своими детьми, Фином (16 лет) и Сэмом (13 лет) Старшая дочь актеров, 19-летняя Вайолет, уехала учиться в Йель.

"Беспокоит ли Джона, когда он видит, как они оба ведут себя неловко? Конечно. Это затронет кого угодно, но это не новость. У Бена и Джен уникальные отношения, особенно для бывших'", – рассказал журналистам друг Миллера.

Предприниматель и актриса встречаются с 2018 года, и недавно появились слухи, что пара обручилась. Миллер стойко перенес период, когда Дженнифер всячески поддерживала бывшего мужа во время его проблем в браке с Дженнифер Лопес, и с облегчением вздохнул, когда те развелись. Однако оставшись холостяком, Аффлек стал еще больше времени проводить с детьми и экс-супругой, что не нравится даже такому терпеливому человеку, как Джон.

Друзья бизнесмена говорят, что он избегает разговоров об актере, где это возможно.

"Джон пытается справиться с отношениями Бена и Джен, в основном сохраняя молчание, но это очень трудно сделать. Он знает, что Бен должен быть рядом как отец, и его это более чем устраивает. Но он хочет быть мужчиной в отношениях. Джон говорит о Бене только тогда, когда Джен говорит о Бене или когда их дети говорят о нем. Он не поднимает эту тему без подсказки. Джон уважает Бена, но меньше значит больше, потому что Джон хочет Джен для себя. Ему все еще нужно придумать, как все это разделить", – отмечают люди из окружения Миллера.

Джон Миллер и Дженнифер Гарнер вместе уже семь лет

Что касается Дженнифер Гарнер, то она "снова боится влюбиться" в бывшего мужа. Пара была в браке с 2005 по 2018 год, и после развода Аффлек имел несколько романов, после чего женился на Дженнифер Лопес. Этот брак продержался менее двух лет.

"Она любит Бена, но боится, что он снова ее раздавит. Она не хочет залечивать еще одно разбитое сердце, потому что это слишком много драмы. Плюс она не хочет, чтобы их дети увидели вторую часть их мамы в плохом месте с их отцом. Столько всего может пойти не так, если они воссоединятся", – говорят журналистам друзья актрисы.

В свою очередь Дженнифер Лопес "в ярости" от сближения Аффлека и Гарнер. Инсайдеры отмечают, что предположения о том, что они возрождают свой роман, "полностью сводят ее с ума".

Ранее Фокус писал, что дочь Бена Аффлека прекратила общение с Дженнифер Лопес.