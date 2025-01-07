Конец Беннифер: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись

Пара не стала делить совместно нажитое имущество, унеся из брака то, что каждый заработал отдельно.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись, сообщает TMZ. Певица подала на развод 20 августа, и вот теперь в процессе, который длился более 20 недель, поставлена точка, о чем говорится в судебных документах.

В заявлении на развод Джей Ло указала дату их расставания как 26 апреля и сослалась на давние / любимые знаменитостями "непримиримые разногласия" как на причину.

Из брака каждый из уже бывших супругов уходит с тем, что они индивидуально приобрели во время семейной жизни, и никто из них не будет платить супружеские алименты. В частности, за Аффлеком остается доля в его продюсерской компании Artists Equity, а за Дженнифер – ее крупные проекты и все доходы от съемок и проектов.

Также Лопес отказалась от фамилии Аффлек.

Что касается их особняка за $61 миллион, то подробности с его продажей или разделом вырученных в будущем средств не разглашаются.

Лопес и Аффлек, которые едва не поженились в 2004-м, но расстались за несколько дней до свадьбы, возобновили свой роман в 2021 году. Они поженились на интимной церемонии в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а уже 20 августа отпраздновали свою свадьбу на церемонии в Джорджии перед друзьями и семьей, устроив трехдневное торжество.

Около года пара искала семейное гнездышко, наконец приобретя огромный особняк в Бель-Эйре. Однако уже вскоре выяснилось, что Бену в этом доме некомфортно, и он все чаще стал сбегать поближе к бывшей жене Дженнифер Гарнер, пока и вовсе не купил в Брентвуде дом за $20,5 миллиона, поселившись недалеко от семьи. Причем сделку о покупке дома актер закрыл как раз в день рождения Лопес, пропустив торжество по этому случаю.

В апреле прошлого года в СМИ появились слухи, что пара разъехалась. Лопес все чаще видели одну, а если их замечали вместе с Беном, то супруги были не в лучшем расположении духа и постоянно ссорились.

Красивая и свободная Дженнифер Лопес

Аккурат по вторую годовщину брака Дженнифер после нескольких попыток спасти семью подала иск в Высший суд округа Лос-Анджелес без адвоката, требуя не выплачивать супружескую поддержку ни одной из сторон, а также разделить гонорары адвокатов, и отметила, что "точная природа" их сообщества, квазисовместных активов и отдельного имущества и обязательств "неизвестны" и "будут определены".

Ранее Фокус писал, какой будет личная жизнь Дженнифер Лопес в 2025 году.