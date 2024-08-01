Бен Аффлек приблизил развод с Дженнифер Лопес: что он сделал

Звездная пара выставила на продажу свой семейный особняк за 68 млн долларов. Они заключили официальный союз только в 2022 году.

Related video

Американский актер Бен Аффлек сделал шаг, который еще больше приблизил его к разводу с Дженнифер Лопес. Об этом пишет Daily Mail.

Друзья звездных супругов рассказали, что Аффлек и Лопес продолжают планировать развод после того, как последняя попытка примирения не удалась.

Документы о разводе пары "завершены, но еще не сданы".

Оказалось, что в среду, 24 июля, в день, когда Джей Ло исполнилось 55 лет, ее муж купил новый особняк за 20,5 млн долларов в Пасифик-Палисейдс.

Друзья именинницы утверждали, что внезапная покупка актером "холостяцкой" недвижимости на ее день рождения была "уколом в сердце".

Новый дом Бена Аффлека Фото: Anthony Barcelo

Эта покупка состоялась через несколько дней после того, как пара выставила на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз за 68 млн долларов.

24 июля Джей Ло также завершила продажу своего пентхауса с четырьмя спальнями в Нью-Йорке за 23 млн долларов.

"Они завершили с ней документы на развод месяц назад, но ждут подходящего времени", — утверждает инсайдер.

По словам источников, звезды впоследствии опубликуют совместное заявление, в котором скажут, что они очень любят друг друга и как они боролись, чтобы это удалось, но не смогли спасти брак.

"Честно говоря, в итоге они не смогли прийти к компромиссу. То, что у них было раньше, исчезло, и они оба приняли это", — говорит другой источник.

Также сообщалось, что певица хочет отсудить значительную часть состояния Аффлека, ведь она брала на себя большинство расходов во время брака.

Напомним, Бен Аффлек хочет организовать вечеринку "свободы" в Лас-Вегасе, где они с Дженнифер поженились в 2022 году.

Также Фокус писал о снимке 55-летней Джей Ло без макияжа.